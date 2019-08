Minneord Siri Kvithammer

Dagen som måtte komme kom allikevel som et sjokk på oss. Vår kjære og alltid blide Siri hadde lukket øynene og forlatt oss. Søndag 21. juli på formiddagen var det slutt på kreftene for den tapre jenta som bare nådde 62 år. Kreften vant etter å slitt i henne i 5 år. Det har vært fem år hvor hun hele tiden har kjempet imot. På de mange spørsmål som hun fikk om hvordan det går? svarte hun alltid: «Det går bra. Dette skal jeg klare»! Det var mye som tydet på at den sterke og positive Siri skulle klare kampen mot kreften. Hun var positivt til alt, hun var med på det meste, hun var ærlig og tålmodig, blid som få andre og ga alltid av seg selv. Helt til det siste var Siri den Siri vi alltid har kjent.