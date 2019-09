«Fantastisk Trine Dyrholm som advokat som faller for 17-årig stesønn» 5

Næringsdrivende er kritisk til p-plass kutt i Midtbyen: - Det er ikke veldig enkelt å få med seg et badekar på sykkel

Lise: - Da jeg var i et forhold, kom Tinder. Det skjedde noe. Nå er det akseptert å behandle folk forferdelig

Paven kom for sent til bønn - satt fast i heisen

Saken oppdateres.

– Jeg må be om unnskyldning for å være sent ute, sa den smilende 82 år gamle paven til de troende som ventet på ham på Petersplassen nedenfor kontorvinduet hans.

– Jeg ble sittende der i 25 minutter på grunn av et strømbrudd. Men så kom brannmennene, sa han og oppfordret til en runde applaus for brannvesenet.

Det hersket en viss bekymring for pavens helse da han ikke dukket opp i vinduet slik han gjør hver søndag.

I en appell søndag oppfordret han verdens regjeringer til å ta drastiske skritt for å håndtere klimakrisen og innse at det er på tide å gå bort fra avhengigheten av fossilt brensel.

Han ba også folk flest om å tenke over de daglige skadelige beslutningene om forbruk, og de selvsentrerte holdningene til skapelsen.

