Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter om at det er gått et jordskred i Vangslia i Oppdal. Foreløpig er det ukjent for politiet hvor stort raset er.

Arbeid med gravemaskin har gjort at jordmasser har rast ut.

Nødetater er på stedet, melder politiet på Twitter ved 18.30-tiden.