Victor røk ut av Skal vi danse

Saken oppdateres.

- Dette er sesongen med det høyeste nivået noensinne, sa de to programlederne Katrine Moholt og Anders Hoff, før de tre parene slapp til på parketten i lørdagens semifinale.

Victor og Rikke var første par ut i danseduellen, i en engelsk vals. Men det holdt ikke mot Alexander og Nadyas argentinske tango. Dermed måtte Victor takke for seg.

- Jeg har det kjempefint. Det har vært en fantastisk reise med Rikke, sa Victor da resultatet ble klart.

- Du har betydd så mye for så mange denne høsten, kvitterte Moholt.

- Kidsa har fått et forbilde som er skeiv, det er helt fantastisk, sa Tore Pettersen i en av sine kommentarer.

Både Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya, Victor Sotberg og Rikke Lund og Jørgine Vasstrand og dansepartner Jørgen Nilsen leverte godt, men det ble Jørgine og Jørgen som gikk direkte til finalen neste lørdag.

Snitt på 351 poeng

Utgangspunktet var at alle tre par, utrolig nok, hadde fått 351 poeng i gjennomsnitt så langt i konkurransen. I kveld danset alle par to danser hver.

Første par ut var Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya, med en quickstep til «I´ll be there for you» av The Rembrandts. Et passende låtvalg for paret som har blitt veldig gode venner gjennom konkurransen.

- Du blir litt urytmisk, og litt bakpå i rytmen, men du har likevel fin holdning og fin flyt over gulvet, sa Trine Dehli Cleve.

- De små feilene ser ikke jeg, kontret Merete Lingjærde. Du fremstår som en stor danser med klasse og flyt.

Paret fikk til sammen 36 poeng for sin første dans.

- El-støt på feil

- Jeg er ekstremt glad for å være i semifinalen. Sist lørdag ble en berg og dalbane, og jeg havnet i min første duell, sa trønderen Victor før sin første dans.

- Nå er det viktig at salsaen til «Rythm is gonna get you» av Gloria Estefan sitter godt, slik at jeg ikke blir nervøs. Jeg har bestemt at vi trener på en litt annen måte. Rikke skal gi meg støt, hver gang jeg gjør feil.

Det ble mange turer i gulvet for Victor i løpet av uka, men som han sa: - Etterpå husket jeg feilene. Hvis jeg klarer å holde nervene i sjakk og kose meg, skal det bli en fargerik, eksplosiv og underholdende salsa, sa Victor. Og fargerikt ble det, med tre skift i en leken dans.

- Det ser ut som du er litt nervøs, var Egors innvending, mens Merethe mente Victor var litt hoppete, samtidig skrøt hun av lekenheten hans. Dommeren kvitterte likevel med 35 poeng for Victor og Rikke.

Jørgine i tet

Jørgine og Jørgen danser wienervals til Whitney Houstons I will alway love you.

- Helt til forrige program danset jeg med koreografi, men sist opplevde jeg at jeg faktisk danset til musikk. Wienervals er veldig sakte, så alle feil syns. Det blir utfordringen.

Jørgine og Jørgen fikk 39 poeng etter første dans, og la seg i tet.

Hot tango

Argentinsk tango var Aleksander og Nadyas siste dans. Den krever at mannen tar kontroll, og fører kvinnen. Paret danset til «El tango de Roxanne» fra Moulin Rouge, og fikk strålende tilbakemeldinger fra dommerpanelet.

- Aleksander, altså. Du framstår som erobreren. Jeg er mektig imponert over samspillet dere har, sa Egor Filipenko.

- Kjærlighet og lidenskap, dette var så sterkt at jeg følte jeg kikket inn i et privat rom. Sånn skal det være i en argentinsk tango, konkluderte Merete, før Tore ga en saftig kommentar, toppet med en hot ti-er. De andre dommerne fulgte på, og kveldens første 40-poenger havnet dermed hos Alexander og Nadya.

- Fortjener finale

Victor og Rikke valset ut i en romantisk og vakker engelsk vals, til «What the world needs now» av Burt Bacharach.

- Du hadde avslappet ro, og fin bevegelse over gulvet. Dette var en ekte engelsk vals. Jeg koste meg gjennom hele dansen, sa Trine Dehli Cleve.

- Tusen takk for at du viser at vi ikke trenger terapi. Vi trenger bare kjærlighet, sa Tore Pettersen.

Og med fire tiere, ble Victor og Rikke andre par med 40 poeng.

- Vi har jobba så hardt, og jeg synes Rikke og jeg fortjener finaleplass, sa han etter innsatsen.

Funkygine i jive

Det gikk ikke så bra sist Jørgine danset jive, men i dagens prestasjon til «Land of 1000 dances» av Wilson Pickett, kvitterte dommerne med 40 poeng. Dermed var det Jørgen og Jørgine som ledet kveldens konkurranse før seerstemmene ble telt opp.