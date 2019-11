VG retter tre artikler i Giske-saken

Saken oppdateres.

I en kronikk i VG mandag skriver Steiro at avisa har ettergått et tresifret antall artikler om Trond Giske og Arbeiderpartiet i perioden fra valget i 2017 til våren 2019.

Kontaktet kilder på nytt

– Vi har dobbeltsjekket skriftlig dokumentasjon, kontaktet enkelte kilder på nytt og lyttet til Giskes innvendinger. Journalistikk kalles historiens kladdebok. Store sakskomplekser bygges lagvis. Informasjon kommer til og korrigeres fortløpende. Det mest relevante er derfor ikke å dissekere hvert enkelt avsnitt i gamle artikler, men å vurdere dekningen i sin helhet. Formålet med VGs undersøkelser har vært å avklare om noen av VGs artikler er uriktige og derfor bør rettes for fremtidige lesere, skriver Steiro.

Les også: Trond Giske: - Pressen gjorde at jeg måtte trekke meg

Feil om beklagelse

Konklusjonen ble at det var grunn til å rette tre artikler. Blant annet publiserte VG to ganger et sitat som slo fast at Giske hadde beklaget seksuell trakassering.

– Det er ikke riktig. Han hadde beklaget oppførselen sin, men bestred at han hadde trakassert noen i lovens forstand, skriver Steiro.

Tidligere denne måneden rettet, presiserte og beklaget TV 2 i alt ti saker om Trond Giske. I de fleste artiklene var prinsippet om samtidig imøtegåelse ikke overholdt, ifølge nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

Les også: Haddy Njie om Giske: Han var «uutholdelig umoden»

Les også: Et nyttig slakt av VGs journalistikk