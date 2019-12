Ingen enighet om kvotehandel på klimakonferanse

- Ei travel natt for politiet

To menn i 20-årene måtte fikk pålegg om å holde seg unna Trondheim sentrum. Politiet forklarer bakgrunnen i et limerick.

«Det ble til slutt noe anstrengt over all mystikken»

Bronsemedaljen glapp for Norge

Johaug knuste konkurrentene: – Nok et fantastisk løp

Bronsemedaljen glapp for Norge

Johaug knuste konkurrentene: – Nok et fantastisk løp

New Articles

Elvestuen skuffet over resultatet i Madrid

Saken oppdateres.

Etter to uker med intense forhandlinger om hvordan man best skal bekjempe global oppvarming, rundet utsendingene fra 196 land av FNs klimakonferanse med en vag slutterklæring som etterlyser høyere ambisjoner når det gjelder kutt i skadelige utslipp.

Klimakonferansen, kjent som COP25, skulle etter planen ha vært avsluttet fredag, men først ved lunsjtider søndag ble det satt punktum.

Utsetter

Delegatene erkjente da at det ikke lot seg gjøre å oppnå enighet om et mer detaljert regelverk for kvotehandel, basert på artikkel 6 i Parisavtalen.

Forhandlingene om dette blir nå utsatt til neste klimakonferanse, som skal holdes in Glasgow i Skottland om et års tid, ifølge AP.

Miljøvernorganisasjoner og aktivister anklager verdens rikeste land for å vise liten vilje til å forplikte seg til kraftigere kutt i utslipp av skadelige klimagasser.

Profitt foran klima

– Historiens lengste klimatoppmøte endte søndag morgen med at store utslippsland som USA, Australia, Kina, India, Brasil, Saudi-Arabia og andre i stor grad lykkes med å blokkere framgang for å kutte verdens klimagassutslipp, konstaterer seniorrådgiver Inga Fritzen Buan i WWF Verdens Naturfond.

Disse landene motsatte seg all innsats for å holde global oppvarming under 1,5°C, mener hun.

– Noen mektige land setter profitt foran klimakrisen, og lar dét være viktigere enn fremtiden til dagens barn og ungdom. Med unntak av EU, viste ingen av de store utslippslandene at de tar sitt ansvar på alvor, sier Fritzen Buan.

Uansvarlige og feige

– Ingen god julegave og et dårlig nyttår. Så uansvarlige og feige er verdens ledere. Håpet er barna og de unge og at brølet fra folk blåser disse lederne av banen, tvitrer SVs stortingsrepresentant Karin Andersen.

– Klimaendringene rammer mennesker over hele verden, og aldri før har vi sett et så bredt klimaengasjement i folket som nå. Derfor er resultatet fra Madrid desto mer skuffende, mener Naturvernforbundet leder Silje Ask Lundberg.

– Forhandlingene har blitt et kappløp mot bunnen, der rike land ikke tar lederrollen som forventes, sier hun.

At Norge nå går foran ved å øke våre klimamål og begynne en rettferdig omstilling er avgjørende for Parisavtalens videre liv og vår framtid, mener Ask Lundberg.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter