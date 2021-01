Nå er dette koronareglene i Trondheim

Saken oppdateres.

Etter at regjeringen kom med sine nasjonale smittevernregler 18. januar, ble i dag Trondheim kommunes egen koronaforskrift vedtatt av formannskapet.

§1 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst en meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

§2 Kollektivreiser og bruk av munnbind

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§3 Munnbind i drosjek og registrering av reisende

Passasjerer skal bruke munnbind i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i drosjen og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i drosjen.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle drosjer skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn og telefonnummer.

§4 Plikt til bruk av munnbind ved frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

Plikten gjelder både ansatte og kunder. Kunder kan ta av munnbindet der dette er nødvendig for å utføre behandlingen.

§5 Plikt til bruk av munnbind i det offentlige rom forøvrig

Det skal brukes munnbind i butikker og i fellesarealene på kjøpesentre. Det skal også brukes munnbind på serveringssteder og i tros- og livssynshus unntatt når man sitter ved bordet/på plassen. Det er videre påbudt munnbind i lokaler for kultur-, trenings-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke utøver under selve kultur- eller idrettsaktiviteten.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av helsemessige eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 6 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig og hensiktsmessig for gjennomføring av arbeidet. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

§7 Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Trondheim kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Alle serverings- og skjenkestedene skal registrere alle enkeltkunder ved ankomst.

Trondheim kommune kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

§8 Begrensning i sosiale kontakter

Sosiale kontakter ut over egen husstand og kontakter i arbeidssituasjoner skal begrenses til 10 per uke.

Med 10 sosiale kontakter menes det kontakter samlet for alle husstandens medlemmer ut over kontakter i barnehage, skole og arbeid.

§9 Avstandskrav på private treningssentre, fysikalske institutt etc

Private treningssentre, fysikalske institutt etc. kan holde åpent dersom det sørges for at det overholdes minst 2 meters avstand mellom de besøkende som driver fysisk aktivitet.

§ 10Fritidskulturaktiviteter innendørs

Fritidskulturaktiviteter avlyses frem til 18. januar 2021. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Det gjøres unntak for kulturskolens undervisning og tilbudet i fritidsklubber for barn og ungdom med spesielle behov.

§ 11 Idrettshaller

Idrettshaller skal holde stengt frem til 18. januar 2021, unntatt for toppidrett.

§ 12 Ansvar

Trondheim kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 13 Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

§ 14 Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 15 Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft straks etter kunngjøring og gjelder til og med 31. januar 2021 med unntak av § 12 og § 13. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.





Dette er forskriften som skal gjelde fra i dag til 4. februar.