Britisk mutert virus påvist i Trondheim

Saken oppdateres.

Trondheim kommune kan bekrefte at ett tilfelle av det muterte covid-19 viruset fra Storbritannia nå er påvist hos en person med opphold i Trondheim.

Det melder kommunen i en pressemelding lørdag.

Den smittede med det muterte viruset har ankommet Trondheim fra Storbritannia for over to uker siden.

Vedkommende har etter ankomst til Trondheim vært i trygg og korrekt isolasjon. Denne personen er nå friskmeldt.

Kommunen skriver at de har full kontroll på smittesporing rundt dette enkelttilfellet, og at det ikke er påvist spredning av det muterte viruset.