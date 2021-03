Problemer med å bestille koronatest og vaksine i Trondheim

Lone (26) har nettopp født: - I stedet for å backe høygravide, brukes det oppgulp for å trekke dem ned

– Har opplevd at vektere har blitt løpt ned og til og med slått

FHI varsler svar om vaksinedose to

Betyr en vaksine at du trygt kan reise på sommerferie utenlands i år?

Svindal blir programleder for «Mesternes mester»

FHI anbefaler AstraZeneca-vaksinen for eldre

Ida Mari lyktes med å gå ned i vekt og holde den. Her er feilene mange gjør

Kan bli RBK-klar: Tre grunner til at Hareide vil ha midtbanespiller

Lone (26) har nettopp født: - I stedet for å backe høygravide, brukes det oppgulp for å trekke dem ned

Betyr en vaksine at du trygt kan reise på sommerferie utenlands i år?

New Articles

FHI anbefaler AstraZeneca-vaksinen for eldre

Saken oppdateres.

- Det er for tiden tekniske problemer med å melde seg for koronatest og vaksine. Dette skyldes problemer med å koble våre tjenester opp mot Folkeregisteret. Feilen ligger hos vår eksterne leverandør, opplyste kommunen tirsdag morgen.

Den samme feilen skal ha rammet tilsvarende tjenester også i andre kommuner.

- Det jobbes med å rette feilen, og vi tar sikte på å ha tjenestene oppe som normalt om kort tid. Publikum bes om å forsøke å booke time til test og vaksine utover dagen, skrev kommunen i en pressemelding tirsdag morgen.

Klokka 09.40 opplyser kommunens kommunikasjonssjef Harry Tiller at feilen er rettet, og at tjenesten skal fungere som normalt igjen.

- Det er dermed mulig å bruke skjemaet for bestilling av korona-test. Også de aldersgruppene som har fått beskjed om at de kan sette seg opp for time til vaksine, kan igjen gjøre det, opplyser Tiller.

Denne uka er det personer født i 1941, og de som er eldre enn det, som kan sette seg opp for time til vaksinering.