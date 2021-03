Danmark stanser bruk av AstraZeneca-vaksine etter bivirkning

Slik taklet Trondheim pesten for 400 år siden

Den store bekymringen er at alle strever

Fjerner 60 parkeringsplasser for det nye sykkeltilbudet i Midtbyen

Overskudd for første gang på seks år

Ingen avklaring for stjerneduellen i Granåsen

Henger ble tatt av vinden. Hang på rekkverket nær 50 meter over fjorden

Glad for lave smittetall i Trondheim: - Men situasjonen er fortsatt ustabil

FHI: I dialog med Legemiddelverket for å avklare AstraZeneca-situasjonen

Overskudd for første gang på seks år

Ingen avklaring for stjerneduellen i Granåsen

Henger ble tatt av vinden. Hang på rekkverket nær 50 meter over fjorden

New Articles

Smittetrykket kan i Brasil kan bli for mye for landets sykehus

FHI: I dialog med Legemiddelverket for å avklare AstraZeneca-situasjonen

Saken oppdateres.

– Det er for tidlig å konkludere med om det er en sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen. Dette skal undersøkes grundig, skriver helseminister Magnus Heunicke på Twitter.

– Det stemmer at bruken av vaksinen er stilt i bero inntil myndighetene har fått et overblikk over bivirkningene. Det synes jeg er den riktige måte å gjøre det på, sier Frederiksen.

– Selvfølgelig er det vondt å få en slik nyhet, men først og fremst er det riktig å undersøke saken, når det er risiko forbundet med en vaksine, sier statsministeren.

Hun sier det er for tidlig på konkludere om betydningen av de dårlige nyhetene. Det er landets helsedirektorat som har opplyst om de alvorlige tilfellene av blodpropp. Frederiksen henviser til helsemyndighetene for nærmere opplysninger.