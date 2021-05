Ola Borten Moe innstilles til gjenvalg

For dårlig kontroll har ført til at Norge selger våpen til land i krig

- Det er et problem at nabokommuner ikke kan samarbeide om barnehagedekningen

Oppretter egne klinikker for senskader etter koronasmitte

Over 20 millioner smittede – ekspert frykter forferdelige uker i vente

Vi jobba i NSB, så Jernbaneverket, så Bane NOR – nå Spordrift. Nok kaos nå

Trønder erstatter trønder. Nå skal Karin jobbe for at trafikken skal bli enda tryggere

Over 1000 testet seg - ingen fikk påvist smitte i Trondheim

New Articles

Fotballens boikott over: – Vi har sendt et kraftig og felles signal

Saken oppdateres.

– Vi registrerer den styrke og gjennomslag ledelsen i partiet har for tjenester nær folk i hele landet og mener at dette viser at de tre bør lede Senterpartiet også videre, sier leder i valgkomiteen Hans-Petter Aasen om gjenvalget av leder Vedum, 1. nestleder Borten Moe og 2. nestleder Tvinnereim i en pressemelding.

I dag møter i tillegg Marit Arnstad i sentralstyret som parlamentarisk valgt. Hun er ikke landsmøtevalgt til sentralstyret.

Hege Nordheim-Viken fra Trøndelag innstilles til gjenvalg som vara til sentralstyret.

Innstillingen fra valgkomiteen skal behandles på landsmøtet i Senterpartiet 4.–6. juni.

Sps kommunalråd i Trondheim, Marte Løvik, ble i høst oppnevnt som medlem i valgkomiteen.