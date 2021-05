- Vi bor så trangt at vi har valgt å stenge skolen

Saken oppdateres.

Foresatte ved 1 til 7-skolen på Berg i Trondheim fikk mandag kveld beskjed om at det kun blir digital undervisning fordi alle lærere og annet undervisningspersonale er satt i smittevernkarantene.

To situasjoner

– Det har oppstått to uavhengige situasjoner som har gjort at vi har valgt å stenge skolen for all fysisk undervisning inntil videre. Undervisningen vil skje digitalt, sier Michael Johnsen, rektor ved Berg skole, til Adresseavisen.

Karantene til og med 31. mai

Stengingen og digital undervisning vil i utgangspunktet vare til og med mandag 31. mai, ifølge skolens rektor.

– Perioden med digital undervisning kan bli kortere hvis det før den 31. mai blir gjort smittetester uten smitte, forteller Johnsen.

Ansatt er smittet

Michael Johnsen sier til Adresseavisen at de først fikk melding om at en foresatt og en elev var satt i karantene på grunn av covid-19-smitte hos en nærkontakt.

– Deretter fikk vi beskjed om at en ansatt ved skolen er smittet. Vedkommende jobber både i skolen og i skolefritidsordningen og var på jobb i hele forrige uke. Vi lever nokså trangbodd her på Berg, så selv om de ansatte er delt inn i kohorter, har vi valgt å høre på rådet vi fikk fra smittesporerne om å sette alle ansatte i karantene. Vi tar ingen sjanser, sier Johnsen.

Tre trinn ikke berørt

Rektoren ved Berg skole forteller at tre av de sju klassetrinnene ikke er direkte berørt av noen av de to smittetilfellene, men fordi alle ansatte er satt i karantene, vil heller ikke disse få fysisk undervisning i uken som kommer.

– Vi håper at vi når ut til alle som blir berørt av dette med informasjon, sier Johnsen.

Berg skole har 305 elever og 43 ansatte.