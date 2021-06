De urbane badeplassene i Trondheim kommer (men det tar tid)

Med unntak av sosial avstand, stengte barer og ørt-og-førti andre koronarestriksjoner, er det sydenstemning i Trondheim for tida. Folk strømmer til de offentlige badeplassene, og dem er det heldigvis mange av. På Grilstad Marina koker det av ungdommer som hopper i sjøen og spiller strandvolleyball. På balkongene omkring sitter det nok enkelte beboere som gruer seg litt for hjemme-korona-sommer nummer to.