Norsk forsvarsattaché: Stor sjanse for at Taliban vil prøve å ta Kabul i høst

Saken oppdateres.

Han sier til Forsvarets forum at situasjonen i Afghanistan er svært dyster. Sørnes håper på en fredsavtale, men sier det blir mer og mer sannsynlig at Taliban overtar med militær makt.

– Det er vanskelig å si noe om hva Taliban vil gjøre videre. Men mye tyder på at de nå posisjonerer seg til å gå mot Kabul. Slik det ser ut nå, er sjansen stor for at Taliban vil prøve å ta Kabul allerede i høst, sier Sørnes.

Han påpeker at det er rapporter som sier at Taliban kan ta kontroll over Kabul innen 60 til 90 dager, og at det vil bli avgjørende før vintersesongen.

– For to måneder siden var det ingen av mine afghanske samtalepartnere som hadde forutsett at Taliban kunne ta over så store områder på så kort tid. Alle forventet en offensiv, men den har vært betydelig mer omfattende enn antatt, sier han.

Taliban har erobret en rekke provinshovedsteder etter at USA og Nato begynte sin tilbaketrekking. Norge er blant landene som har besluttet å evakuere ambassadepersonell fra Kabul.