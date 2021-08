Taliban nærmer seg Kabul mens Nato-land evakuerer sine diplomater

Skjebnekampen ryker for RBK-klippen

New Articles

Krafthandel over landegrensene gjør at vi utnytter landenes energiressurser best mulig

Huitfeldt vil ha permitteringsordning for flyplassansatte

Saken oppdateres.

Taliban har festet grepet i området rundt Kabul, samtidig som internt fordrevne flyktninger har inntatt hovedstaden og USA forbereder en masseevakuering.

Afghanistans nest største og tredje største by har allerede falt i Talibans hender, og Kabul er blitt et kringsatt tilholdssted for regjeringsstyrkene som har ytt liten eller ingen motstand andre steder.

Opprørerne har slått leir kun 50 kilometer unna, noe som har gjort at USA og andre land prøver å hente ut sine statsborgere så raskt som mulig i frykt for et nært forestående angrep på Kabul.

Ansatte på USAs ambassade ble beordret til å makulere og brenne alt av sensitivt materiale, og de første av i alt 3.000 marinesoldater har allerede ankommet den internasjonale flyplassen i Kabul for å bistå med evakueringen.

En rekke andre land, blant dem Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tysland og Spania, har kunngjort at ambassadepersonell hentes hjem.

FN-sjefen forferdet

For Kabuls innbyggere og titusenvis av andre som har søkt tilflukt i byen de siste ukene, rådde det forvirring og frykt for hva som ventet.

– Vi vet ikke hva som skjer, sa innbygger Khairddin Logari til nyhetsbyrået AFP.

FNs generalsekretær António Guterres har de siste dagene fått de første meldingene om hvordan Taliban behandler kvinner og jenter i områdene de har erobret. Han kaller rapportene for forferdelige.

– Jeg er dypt urolig etter de første indikasjonene på at Taliban innfører strenge restriksjoner på menneskerettighetene i områdene de har kontroll over, spesielt rettet mot kvinner og journalister, sier Guterres.

– Det er spesielt forferdelig og hjerteskjærende å se rapporter om hvordan de hardt tilkjempede rettighetene til afghanske jenter og kvinner blir revet vekk, legger han til.

Rask framrykking

Omfanget og takten i Talibans framrykking har sjokkert afghanere og den USA-ledede alliansen, som har brukt milliarder på militærinnsatsen i landet etter terrorangrepene 11. september for 20 år siden.

Dager før den endelige tilbaketrekkingen, som ble beordret av USAs president Joe Biden, har afghanske regjeringssoldater, avdelinger og hele divisjoner overgitt seg. Det har gitt opprøreren enda flere våpen og kjøretøy.

Selv om Taliban de siste dagene har tatt en rekke provinshovedsteder og kontrollerer store deler av Afghanistan, mener USA at Kabul ikke står i umiddelbar fare for å falle.

– Trusselen mot Kabul er ikke umiddelbart forestående, sa Pentagons talsperson John Kirby fredag. Han vedgikk samtidig at Taliban «prøver å isolere» byen.

Rolig i Kandahar

Taliban har på få dager tatt kontroll over rundt halvparten av landets 34 provinshovedsteder. Torsdag og fredag falt Herat og Kandahar, landets to største byer etter hovedstaden Kabul.

Det gjorde også Helmand i Helmand-provinsen, som for få år siden var åsted for noen av de blodigste kampene mellom Taliban og Nato-styrker fra blant annet USA, Storbritannia og Danmark.

Abdul Nafi, som bor i Kandahar, sier til AFP at det er rolig byen etter at regjeringsstyrkene forlot området og forhandlet om sin overgivelse.

– Jeg kom ut i dag tidlig og så Talibans hvite flagg i store deler av byen. Jeg trodde det var første dag av Eid, sier han.

Taliban-vennlige kontoer i sosiale medier har publisert en rekke bilder av opprørsgruppens krigsbytte, som pansrede kjøretøy, tunge våpen og til og med en drone fra en forlatt flyplass.

Evakueringen i gang

I Kabul flyr helikoptre fram og tilbake mellom flyplassen og USAs ambassadeområde i den grønne sonen. Det skjer 46 år etter at helikoptre evakuerte amerikanere fra Saigon og slik markerte slutten på Vietnamkrigen.

Den USA-ledede evakueringen har som mål å hente ut tusenvis av mennesker, inkludert ambassadeansatte og afghanere og deres familier som frykter gjengjeldelse fra Taliban for å jobbet som tolker eller på annet vis samarbeidet med USA.

Pentagon opplyser at de fleste av de 3.000 soldatene som skal bistå med evakueringen, er på plass innen helgen er over.

– Det er ikke noe problem med kapasitet. Vi er i stand til å transportere flere tusen hve