Afghanske kilder: Taliban angriper Kabul

Saken oppdateres.

Taliban-styrker har rykket inn i utkanten av Kabul, ifølge afghanske tjenestemenn.

Nyhetsbyråene AP og Reuters har snakket med kilder som bekrefter opplysningene.

Taliban trenger inn i byen fra alle kanter, opplyser Afghanistans innenriksdepartement, ifølge Reuters.

Uten kamp

Jalalabad er landets femte største og ligger langs hovedveien mellom Afghanistan og Pakistan, om lag 150 kilometer øst for Kabul. Det var den siste store byen utenom Kabul som ikke hadde falt i hendene på Taliban.

Jalalabad ble overført til Taliban tidlig søndag morgen uten kamp etter forhandlinger. Opprørerne publiserte foto som viser dem inne på guvernørens kontor i provinshovedstaden.

Lokalpolitiker Abrarullah Murad sier til AP at opprørerne tok over kontrollen etter forhandlinger med de eldre lederne i område.

– Det er ingen sammenstøt i Jalalabad fordi guvernøren har overgitt seg til Taliban. Å gi Taliban passasje var den eneste måten å redde sivile liv på, sier en ikke navngitt tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters.

Fester grepet

Søndagens overtakelse kom etter at Mazar-e-Sharif og Maimana lørdag ble erobret etter å ha holdt stand mot Taliban i flere dager.

Mazar-e-Sharif er Afghanistans fjerde største by, og norske styrker var tidligere stasjonert her. Regjeringsstyrkene og mektige lokale krigsherrer var fast innstilt på å klare å forsvare byen.

Også Maimana, provinshovedstaden i Faryab-provinsen der norske styrker hadde ansvaret for sikkerheten fra 2005 til 2012, falt lørdag, ifølge den lokale folkevalgte Fawzia Raoufi.

Hovedstaden Kabul er nå det eneste større byområdet som regjeringen og dens styrker kontrollerer. Ifølge det amerikanske fredsinstituttet var Jalalabad en av de eneste sikre rutene ut av Kabul for flyktninger.

Kontrollerer over 20 provinshovedsteder

Taliban har de siste dagene overtatt Kandahar og Herat, landets to største byer med unntak av Kabul, og kontrollerer nå nærmere 25 av landets 34 provinshovedsteder.

I tillegg til Mazar-e-Sharif og Maimana inntok de lørdag også Sharana i Paktika-provinsen, Asadabad i Kunar og Nili i Daykundi-provinsen, den siste angivelig etter at det bare ble avfyrt to skudd.

President Ashraf Ghani, som lørdag talte til nasjonen for første gang siden offensiven starter, framstår mer og mer isolert. Krigsherrer han forhandlet med for få dager siden, har overgitt seg til Taliban eller flyktet. De pågående forhandlingene i Qatar har heller ikke lyktes i å hindre opprørernes framrykking.

I Sharana meldes det at lokale eldre ledere meklet mellom Taliban og regjeringsstyrkene for å unngå krigshandlinger etter at det brøt ut kamper lørdag morgen.

Nærmer seg Kabul

Samme dag tok Taliban også mesteparten av Logar-provinsen rett sør for Kabul. Etter at distriktet Char Asyab ble inntatt, står opprørerne angivelig bare 11 kilometer fra hovedstaden Kabul.

I Kabul brer panikken seg, og mange frykter at det bare er dager til Taliban marsjerer inn i byen. På flyplassen er det lange køer av folk som prøver å skaffe seg billetter til hvor som helst i utlandet.

Der ankom også de første amerikanske soldatene som skal evakuere amerikanske diplomater og afghanere som har jobbet for USA. Lørdag økte president Joe Biden antallet soldater til 5.000.

Biden advarte samtidig Taliban mot å angripe amerikanske interesser. Det vil utløse et kraftig svar, sa han.

Evakuerer

Storbritannia, Tyskland og andre land sender også fly og soldater for å hente ut sine diplomater og andre statsborgere, samt tolker og andre lokalt ansatte afghanere.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier landet er forberedt på alle scenarioer når evakueringen av diplomater og ansatte på ambassaden planlegges, melder nyhetsbyrået DPA.

–Vår høyeste prioritet er sikkerheten til våre ansatte. Vi kommer ikke til å risikere at våre folk faller i hendene på Taliban. Vi er forberedt på alle scenarioer, sier Maas til søndagsutgaven av avisen Bild.

Det tyske luftforsvaret sender militære transportfly til Kabul mandag, ifølge avisen.