Både Ap og Sp har godkjent Hurdalsplattformen

Saken oppdateres.

- Vi ser fram til dette samarbeidsprosjektet de neste fire årene, sa parlamentarisk leder i Sp, Marit Arnstad etter møte med stortingsgruppa onsdag formiddag.

Arnstad sier at mange hadde spørsmål og kommentarer på møtet, men at den ble vedtatt enstemmig.

- Vi hadde en veldig god runde på gjennomgangen av de forskjellige områdene, sier hun.

Ordknapp

Arnstad ville ikke gå i detalj på innholdet i plattformen, utover å slå fast at den inneholder «mye god Ap- og Sp-politikk».

- Plattformen er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom Ap og Sp. Det er mye gjenkjennelig politikk fra begge partier, sier hun.

Hun fremhever at SV vil bli regjeringens foretrukne budsjettpartner i Stortinget på spørsmål om hvorvidt partiet kan tenkes å hente støtte fra KrF og Venstre.

- Jeg har betonet behovet for å samarbeide i Stortinget når vi har en mindretallsregjering, det blir et viktig ansvar for alle. Vi får se an underveis hvordan det utvikler seg, men Sp og Ap går til SV i spørsmålet om budsjett, som er det vi har foran oss nå i høst.

Applaus hos Ap

Aps stortingsgruppe har godkjent den nye regjeringsplattformen i et møte onsdag formiddag.

Det ble hørt stor applaus fra gruppemøtet da vedtaket ble gjort. Godkjenningen av plattformen var enstemmig.

- Og jeg er veldig glad for det, fordi tilbakemeldingene er at de kjenner seg igjen i denne politikken. At det nå er ambisjoner og gjenkjennelig sosialdemokratisk politikk for en ny tid, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Få lekkasjer

- Vi har fått gjennomslag for programmet vårt og hundredagersplanen vår. Jeg er fornøyd med helheten. At vi får denne vektleggingen av arbeid, gjennomføring i skolen, og ambisjon om å kutte utslipp og skaffe jobber, som henger sammen, uttalte Støre.

Det har vært få lekkasjer fra plattformen, men blant det som allerede er kjent, er halv pris på ferjebilletter og gratis ferje på strekninger med under 100 000 passasjerer, og full momskompensasjon til frivilligheten.

Noe er ganske detaljert

Hurdalsplattformen har fått navn etter kommunen hvor forhandlingene har funnet sted. Det er også her, på Hurdalsjøen Hotell at plattformen skal offentliggjøres klokka 14.

Støre ønsker ikke røpe hvor detaljert plattformen er.

- Dette er planen for fire år, så noe er ganske detaljert, mens andre er retningslinjer.