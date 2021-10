Statsminister Solberg: - Meldingene som kommer fra Kongsberg i kveld er grufulle

Champions League øker sjansen for at stjerneskuddet blir - hun har en beskjed til klubben

Champions League øker sjansen for at stjerneskuddet blir - hun har en beskjed til klubben

Saken oppdateres.

- Meldingene som kommer fra Kongsberg i kveld er grufulle. Gjerningsmannen har gjennomført fryktelige handler mot flere personer. Det er en svært dramatisk situasjon som rammer Konsberg-samfunnet hardt, og hendelsene ryster oss. Jeg forstår at mange er redde. Derfor er det viktig å understreke at politiet nå mener de har kontroll på situasjonen, sier Erna Solberg.

Hun fortalte videre at tankene først og fremst går til de som er ramma og deres nærmeste.

- Politiet har pågrepet gjerningsmannen, de etterforsker nå hva, hvordan og hvorfor dette har skjedd. Alle nødvendige ressurser er nå satt inn, sier Solberg.

Også justisminister Monica Mæland deltok i pressekonferansen.

- Dette er en veldig alvorlig hendelse. Nasjonale bistandsressurser er satt inn, sier Mæland.

- Både politihelikoptre, bombegruppe og mannskaper fra beredskapstroppen var raskt på plass i Kongsberg, sier hun.

Politiet over hele landet har fått midlertidig ordre om å være bevæpna.

Hendelsene i Kongsberg vil ikke påvirke morgendagens regjeringsskifte, forteller statsministeren, etter spørsmål fra en journalist.

- Ikke annet enn at vi nå har informert den påtroppende statsministeren om dette og at de må være klare til å håndtere en vanskelig situasjon med en gang de trår til, sier Solberg.

Støre: - En grusom og brutal handling er begått

Norges påtroppende statsminister, Jonas Gahr Støre, kommenterer hendelsen slik onsdag kveld:

– Det vi har fått høre fra Kongsberg i kveld, vitner om at en grusom og brutal handling er begått, uttaler Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han understreker at man fortsatt vet lite om hva som er skjedd, og hva som ligger bak, men at man vet at flere uskyldige mennesker er drept, og at flere er skadd.

– Jeg er i kveld blitt orientert av justisminister Monica Mæland om det som har skjedd. Mine tanker og dypeste medfølelse går nå til de berørte, deres familier, og til politi, helsepersonell og hjelpemannskap som nå jobber for fullt for å skaffe oversikt og bistå de som trenger hjelp og oppfølging, sier Støre, ifølge NTB.