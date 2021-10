Branntilløp i gartneri

Nødetater rykket ut til Stjørdal torsdag morgen etter melding om røykutvikling i et lysarmatur på et gartneri. - Det var ansatte på stedet som meldte inn brannen. Nødetatene er på vei dit, men melder opplyser om at brannen er slukket. Det opplyser operasjonsleder Over Tokstad ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen klokka 08.20. En person kan ha fått i seg noe røyk i forbindelse med slukningsarbeidet. Både brann, politi og ambulanse er på vei til stedet klokka 08.20.