- Jeg glemte å telle om det var hundre eller tusen

Et tap for Trondheim dersom disse planene blir gjennomført

Statens vegvesen vil bygge E6 for over seks milliarder nord i Trøndelag

Saken oppdateres.

- Jeg er ennå så oppspilt. Og ikke bare meg, men alle andre som så på. Det var et herlig skue, sier Rita Iversen etter at et orkester av grågjess fløy over himmelen perfekt koordinert i v-stil rett over Extra i Stjørdal.

Hun har aldri opplevd et sånt syn, og hun forteller at andre som er vant med grågås, heller ikke har opplevd maken.

- Et helt orkester

- De hadde den konserten! Et helt orkester! Og alle spilte trompet, sier Iversen, og unnskylder litt overfor Adresseavisen at hun er så oppspilt, men det er fordi det var et herlig skue, forklarer hun.

Hun reagerer på at grågjessene utvandrer så sent i år, men hun tror det kommer av at vi ikke har hatt kulde.

Det som fascinerte henne mest, var at de var så samlet og koordinert, akkurat som i bikubene.

- Føler du ikke at menneskene er like koordinert som grågjessene?

- Joda, vi er flinke vi også når viljen er til stede. Men vi må la oss inspirere, sier hun.

- Blir du velkomstkomité når de returnerer?

- Å, ja da. Sånn i begynnelsen av april, da står jeg klar. Det er et sikkert vårtegn.

- Vi trenger å se dette

Iversen er veldig opptatt av naturen og skaperverket. Planter, insekter, alt, is- og snøkrystaller. En regnbue og aller helst en dobbel en, opptar henne.

- Det skjer mye i verden vår, og ikke alt er bare fint. Derfor må vi se på de fine underverkene i naturen. De er rundt oss, men kanskje folk ikke har tid til å se det. Kanskje de er for travle til å se det vakre som er rett foran øynene sine, sier hun og legger til:

- Vi mennesker trenger å se dette.

- Selv de som ikke er interessert i fugler, er interesserte

- Det har vært veldig mye grågås i Stjørdal i år, det største antallet som vi vet om. Det har vært opp til 3000 på det meste, sier naturobservatøren Per Inge Værnesbranden.

- Selv de som ikke er interessert i fugler, er interesserte i dette, sier han.

Videre forteller naturobservatøren at grågåsa drar til nordsjøland som Danmark og Nederland, og styres av været. Noen kan overvintre på Ørlandet og Jæren.

Værnesbranden forklarer at grågåsa er litt større enn kortnebbgåsa, og har helrosa nebb. Kortnebbgåsa har mindre nebb med rosa flekk på nebbet. Grågåsa er litt lysere.

- Innherred er det kortnebbgåsas territorie. Rasteplass på vår og høst. Mens Stjørdal er grågåsa sin plass.

- Ingen tvil om hva det er

- Det er ingen tvil om hvilken fugl dette er, når man hører lyden. Det er grågås, sier Arne Follestad.

Follestad er forsker på grågås.

- Hva er forskjellen på grågås og kortnebbgås?

- Kortnebbgåsa er litt mer kaklete, sier forskeren, og legger til at kortnebbgåsa flyr videre fra Norge til Danmark til Nederland og videre til Belgia.

Før trakk grågåsa til Spania, men klimaendringene gjør at den finner mat i disse trakter.

- Grågås som kommer fra den islandske bestanden kommer til Norge og overvintrer, sier han.

- Alle våre drar utenlands, mens gjestene, eller gjessene om du vil, kommer fra Island, avslutter gåseforskeren.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter