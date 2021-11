Vent på bussen, ikke med å leve

Jeg venter hver dag. Det blir i grunnen ganske mye venting. Jeg venter på bussen, av og til både om morgenen og om ettermiddagen, og om kvelden sitter jeg i bilen og venter. Jeg henter unger etter trening, og om du tror tenåringsgutter som spiller ishockey klarer seg med et kvarter i dusjen, så tar du feil. Jeg vet det tar mye lengre tid, likevel sitter jeg i bilen utenfor ishallen et kvarter etter at treninga er over – og venter. Fordi jeg merkelig nok tenker, som foreldre flest, at det er bedre at jeg venter enn familiens lillebror.