Regjeringen holder pressekonferanse om økonomiske tiltak

Garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres

Koronaordningene for arbeidsledige, permitterte og frilansere foreslås forlenget

Saken oppdateres.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre, kulturminister Anette Trettebergstuen og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik holder pressekonferanse om økonomiske tiltak knyttet til koronasituasjonen klokka 8.30.

Se sendingen i vinduet over.

Begrensninger for utbytte

Regjeringen vil forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet, men legger begrensninger på utbytte, opplyser finansministeren.

Kravet til fall i omsetning blir lempet på fra 40 til 30 prosent i perioden november-desember. Samtidig vil støttebeløpet per bedrift bli redusert fra 20 til 15 millioner kroner for tomånedersperioden.

Det blir også begrensninger for utbytte, presiserte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tirsdag.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne. Virksomheter som går med overskudd i 2021, vil bli pålagt å betale tilbake støtte som de mottar for november og desember, sier næringsministeren.

Detaljene i kompensasjonsordningen, også etter nyttår, vil bli endelig utformet sammen med en ny lønnsstøtteordning, slik at samlet innretning og kompensasjonsnivå blir helhetlig og tilpasset situasjonen.

Forlenger og gjeninfører tiltak

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar, opplyser regjeringen:

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen

Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid

Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet

Særreglene med dagpenger for lærlinger

En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Tiltak som gjeninnføres er:

Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder

Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent

Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller

Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov

– En del av de bransjene som opplever begrensninger er restaurant og service, der vi vet at det er mange i deltidsstillinger og små stillingsbrøker. Vi vil ikke at de skal gå ut i ingenting, derfor senker vi inntektskravet for å få dagpenger, sier Hadia Tajik.

– Foreløpig gjelder disse tiltakene ut februar. Vi vurderer fortløpende om det trengs flere tiltak og har tett kontakt med partene i arbeidslivet om dette, sier Tajik.

Støtte til idretten og frivilligheten

Regjeringen er innstilt på å bruke 600 millioner kroner for å kompensere inntektsbortfall i idretten og frivilligheten som følge av nye koronarestriksjoner, opplyser Kulturdepartementet tirsdag.

Det settes av totalt 1,7 milliarder til kulturfeltet. 600 millioner kroner går til en tilskuddsordning for publikumsarrangementer av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

– Vi gjør samtidig noen endringer, og for idretten og frivilligheten vil det ikke lenger være noen forskjell i om arrangementet blir avlyst eller nedskalert. Dekningsgraden vil være den samme, sier kultur- og likestillingsministeren.

Det innebærer at arrangører vil få dekket 70 prosent av et eventuelt inntektsbortfall også ved avlyste arrangementer og aktiviteter. Her har dekningsgraden den siste tiden vært 50 prosent.

Dekningsgraden er allerede 70 prosent for aktiviteter og arrangementer som er helt eller delvis gjennomført.

Kan bli nedjustert

Den justerne innretningen på ordningen som ble fremlagt tirsdag gis tilbakevirkende kraft til 8. desember.

Regjeringen opplyser videre at dekningsgraden kan bli nedjustert til 50 prosent for avlyste arrangementer dersom smittesituasjonen tilsier det.

Støtteordningene som gjelder idretten og frivilligheten forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Dette er ordninger som vil bety mye for alle de som står i en tung situasjon. Nok en gang må arrangører, kunstnere, lag og ildsjeler avlyse, flytte forestillinger og skuffe publikum. Selv om dette er vanskelig, skal kulturen, idretten og frivilligheten være trygge på at regjeringen sørger for gode og treffsikre økonomiske ordninger så lenge denne krisa varer, sier kulturminister Trettebergstuen.