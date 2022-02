Forsvarsministeren: Russland kan komme til å invadere Ukraina de neste dagene

- Det er tydelig at Stortinget ikke har hatt full kontroll

- Kommer ikke til å starte tredje verdenskrig for å redde Ukraina

- Jeg har aldri funnet så mange på en gang. Det var som et «slakteri»

SJ svarer: - På to togavganger kan du få lavere pris

Putin: Russlands interesser er ikke gjenstand for forhandlinger

En seier for naboene, men et tap for miljøet?

Vi sjekker tre hudpleie-trender på Tiktok: Har de noe for seg?

FIFA: RBK mener seg svindlet for 1,8 millioner kroner

Sevalds fot var helt lilla. Det ble starten på et to år langt skademareritt

New Articles

Saken oppdateres.

Ifølge forsvarsministeren er det så langt ikke bekreftet at russiske styrker er inne i Ukraina, men det kan komme til å skje de neste dagene, sier han til VG.

Mandag kveld sa Putin at han ville sende det han kaller fredsbevarende styrker inn i området Donbas, etter han anerkjente utbryterregionene i Øst-Ukraina for selvstendige stater.

Les også: Putin: Russlands interesser er ikke gjenstand for forhandlinger

- En invasjon

– I så fall er det en invasjon, for Ukraina er et eget land med egne grenser, og et eget styre. Dersom han sender styrker slik som han har sagt, så snakker vi om en invasjon, sier Enoksen til avisa.

Han kaller situasjonen den mest alvorlige i Europa på flere tiår.

– Norge er ikke utsatt for noen form for angrep fra Russland, men en konflikt mellom Russland og Ukraina vil påvirke hele Europa, sier Enoksen.

Les også: - Kommer ikke til å starte tredje verdenskrig for å redde Ukraina

Huitfeldt mener situasjonen ser bekmørk ut

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ser mørkt på situasjonen i Ukraina etter utviklingen de siste dagene.

– Sjansene for en diplomatisk løsning er kraftig redusert på bakgrunn av Russlands militære handlinger. Men vi slutter aldri å jobbe for dialog og samtaler. Men det ser jo relativt bekmørkt ut akkurat nå, sier hun til NRK.

Natt til onsdag norsk tid ble det kjent at USAs utenriksminister Antony Blinken avlyste det planlagte møtet med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Utenriksministeren mener de har gode grunner til det.

Russland har ifølge Huitfeldt like mange, om ikke flere, styrker på grensa til Ukraina nå.

– Nå varsler de altså at de vil gå til invasjon. Det viser jo at folkerettsbrudd er nær forestående, og at det ikke er samsvar mellom ord og handlinger, sier hun.

LES OGSÅ: Støre: - I realiteten underkjenner han Ukrainas rett til å være en selvstendig stat

Støre tror ikke Putin lar seg stanse av sanksjonene

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tror ikke president Putin lar seg stanse av sanksjonene Vesten innfører i forbindelse med Ukraina-konflikten, mener

I Politisk Kvarter på NRK sa Støre at han tror Putin er fullt klar over at Russlands handlinger i Ukraina kommer til å bli møtt med sanksjoner.

Støre tror derimot ikke at Putin lar seg stanse av dem.

– Nei, jeg tror ikke det er så lettvint som det. Det ser ut som Putin har et stort prosjekt som han har forberedt over lang tid og med stor mobilisering av militære styrker, sa han og la til:

– Nå tar han grep som bryter folkeretten og trolig åpner for å kunne bruke mer militærmakt. Det tror jeg nok er gjort vel vitende om at da kommer det sanksjoner som kommer til å ramme Russland, folket og økonomien.

Samtidig understreket han at det er viktig at Europa sender et signal om hvor grensene går.

LES OGSÅ: Drømmen om et imperium, opprørere som endret seg og stormaktsspill – dette er Ukraina-krisen