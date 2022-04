Helsedirektoratet vil droppe dagens koronatestregime

Saken oppdateres.

– Helsedirektoratet anbefaler at vi avslutter symptombasert testing ut fra smittevernformål og går over til testing på klinisk indikasjon, skriver direktoratet i sine anbefalinger til regjeringens nye koronastrategi.

Dette forklares slik.

– Testing på klinisk indikasjon kan defineres som at lege, basert på sykehistorie, symptomer og tegn hos en person som søker helsehjelp, finner at testing for og påvisning av covid-19 vil ha betydning for klinisk vurdering, behandling og/eller oppfølging.

Direktoratet anbefaler at de kommunale teststasjonene opprettholdes fram til 1. mai for å bidra til at fastleger og legevakt ikke overbelastes i en overgangsperiode og til smittetrykket er lavere enn i dag.