Utvalg foreslår flere innstramminger i Stortingets økonomiske ordninger

Saken oppdateres.

Blant forslagene fra utvalget, som ble nedsatt av Stortinget selv i november i fjor, er å endre kriteriene for at en politiker skal få pendlerbolig.

Blant endringene de foreslår, er å frikoble retten til pendlerbolig fra folkeregistrert adresse - begrunna med at stortingspolitikere kan bo et annet sted enn der de er folkeregistrert.

- Vilkårene for opprettholdelse av folkeregistrering fremstår dermed ikke som et egnet kriterium for tildeling av pendlerbolig, skriver utvalget i rapport.

- Videre kan det være aktuelt å vurdere om avstandskravet bør utvides, slik at det ikke tilbys pendlerbolig innenfor for eksempel 50 eller 60 km, skriver utvalget i rapporten.

Utvalget kommer ikke med noen konklusjoner om hvordan dette skal gjøres, men skriver at dette er blant endringene de vil vurdere framover.

«Slik utvalget ser det, bør pendlerboliger stilles til rådighet bare for stortingsrepresentanter som er faktisk bosatt så vidt langt fra Stortinget at daglig reise frem og tilbake vil medføre en urimelig belastning og tidsbruk ved å skjøtte vervet», skriver utvalget i rapporten.

LES OGSÅ: Leide hybel hos Trond Giske og fikk pendlerbolig. Samtidig eide hun hus med ektemannen 29 km unna Stortinget

Avvikle diettordning

I rapporten kommer det også forslag om å avvikle diettpengeordningen for stortingsrepresentanter som pendler. Utvalget foreslår videre at man bør avvikle ordningen med opptjening av feriepenger siste år på Stortinget.

Det var i september i fjor at Stortingets presidentskap bestemte at det skulle gjøres en ekstern gjennomgang av reglene for pendlerboliger. Det skjedde etter en rekke avsløringer i mediene om mulig misbruk av ordningen, som startet med Aftenpostens sak om avgått KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Utvalget ble oppnevnt 18. november og ledes av Therese Johnsen. Endelig rapport skal være klar innen 31. januar neste år.