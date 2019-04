Anneli Bush sa opp jobben for å leve av Instagram i London: – Beste beslutningen jeg har tatt.

– Dette er delvis sponset, denne er i samarbeid med et klesmerke, og her skriver jeg om produktene deres, sier Anneli Bush og scroller nedover PC-skjermen mens hun peker på blogginnleggene hun har publisert de siste ukene. Her i Teddington rett utenfor London, har den norske 33-åringen hatt bloggen som jobb og hovedinntekt i flere år.