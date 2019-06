Hun trives, men får ikke nok utfordringer: Slik sier du opp jobben.

Spørsmål: Jeg har jobbet i en bedrift hvor jeg har lært mye og blitt godt tatt vare på. Sjefen er hyggelig og jeg har trivdes godt, men jeg føler at jeg ikke kommer videre, og ønsker nye utfordringer. Nå har jeg fått en jobb jeg har veldig lyst på, men jeg gruer meg til å si opp. Føler at jeg virker utakknemlig, jeg har bare vært i bedriften i to år, hvorav det første halvåret mest var opplæring. Hvordan bør jeg gå frem når jeg skal si opp?