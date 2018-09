«Hvordan vet jeg om jeg blir minstepensjonist?» Jobbeksperten svarer.

Slik lader du opp til et knalløp syv dager før konkurranse. Dette er ekspertens seks råd

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.

Spørsmål: Jeg er 53 år og har vært uføretrygdet de siste ti årene. Før det jobbet jeg som lærer. Det er jo fortsatt en del år til jeg blir alderspensjonist, men hva blir pensjonen min – blir jeg minstepensjonist?

Jobbeksperten: Hei. Nei, du blir ikke minstepensjonist. Du vil få alderspensjon både fra folketrygden og fra Statens pensjonskasse (SPK). Sistnevnte fordi du var lærer og dermed omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i Statens pensjonskasse.

I begge ordningene er reglene slik at du opparbeider deg alderspensjon selv om du er ufør. Både uføretrygden og uførepensjonen din løper frem til du fyller 67 år. Deretter får du alderspensjon fra begge steder. Når det gjelder alderspensjonen du får fra NAV ved 67 år, beregnes denne basert på at du har jobbet frem til fylte 62 år.

Nye regler

Grunnen til at du kun godskrives pensjonsopptjening til fylte 62 år, og ikke 67 år i folketrygden, skyldes nye regler for alle som omfattes av ny opptjeningsmodell. Ny opptjeningsmodell gjelder fullt ut for alle som er født i 1963 eller senere. Er man født mellom 1953 og 1963 får en deler av pensjonen sin beregnet etter ny opptjeningsmodell.

Ettersom du har vært lærer vil du som nevnt også få alderspensjon fra SPK. Beregningen derfra baseres på at du har jobbet helt frem til fylte 67 år, ikke kun til 62 år slik reglene er for pensjonen fra NAV.

Hvor mye du får i årlig pensjon kjenner jeg ikke til, men jeg kan berolige deg med at du slett ikke blir minstepensjonist!

Alexandra Plahte