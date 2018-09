«Jeg har lite jobberfaring. Er det lurt av meg å søke meg til et godt traineeprogram?»

Dømt for å ha stjålet sykler for hundretusener av kroner

«Jeg har lite jobberfaring. Er det lurt for meg å søke meg til et godt traineeprogram?»

- Skandalene i Trondheim gir et momentum for et skifte

- Skandalene i Trondheim gir et momentum for et skifte

Saken oppdateres.

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.

Spørsmål: Jeg studerer siste året på siviløkonomistudiet og har hørt at det er lurt å være tidlig ute med å søke jobb. Jeg har lite jobberfaring, men har nå fått jobb ved siden av studiene i en bank som tilbyr traineeprogram.

Er det lurt av meg å søke dette, og hva innebærer et godt traineeprogram?

Hilsen student

Jobbeksperten:

Trainee oversettes gjerne med praktikant på norsk og blir ofte brukt om en nyutdannet med høyere utdanning som får en praksisperiode i en eller flere bedrifter i en tidsbestemt periode.

Det kan være ønskelig med noe jobberfaring for noen stillinger. Programmet fungerer som en mykere overgang til arbeidslivet, og bedriften satser selvsagt på å utvikle traineen til å bli fast ansatt etterpå.

Trainee-program

Trainee-stillinger er svært ettertraktet blant nyutdannede, og de fleste krever mastergrad. Et godt trainee-program forutsetter at bedriften har planlagt et skikkelig opplegg, og at følgende kriterier blir oppfylt:

Faglig opplæring og påfyll

Nettverksbygging

Oppfølging med trainee-kontakt og mentor

En trainee lærer bedriften å kjenne gjennom å jobbe i kortere perioder i ulike avdelinger, for på den måten å kunne se virksomheten fra forskjellig ståsteder.

Du får individuell faglig og personlig oppfølging. Det tilbys opplæring og praksis innenfor flere deler av bedriften, og et godt sosialt miljø traineene imellom er viktig og skaper nettverk. Gruppestørrelsen varierer, også om kullet er homogent med lik faglig bakgrunn eller har representanter fra ulike bransjer.

Dette bør en trainee kunne

Traineene blir profilert og lagt merke til oppover i bedriften. De fleste programmene går over 12 til 24 måneder. Det er inkludert samlinger og personlig mentor, og det er stor sjanse for tilbud om fast stilling etter endt traineeløp.

En trainee bør kunne:

Skape relasjoner og nettverk

Tilpasse seg og være endringsvillig

Levere resultater

Beslutte og iverksette handlinger

Stor konkurranse

Trainee-stillinger er etterspurte, så konkurransen er stor. Det er derfor viktig at du skriver en god søknad med konkrete eksempler fra studier og jobb. Dette skal vise at du har egenskapene du fremhever å ha.

Bedriften ønsker de beste kandidatene, så du må brenne for det du skal jobbe med.

Grundig research

Det er viktig å gjøre grundig research rundt bedriften og dens omdømme før du søker en trainee-stilling. Ta gjerne kontakt med tidligere traineer, og finn ut hva bedriften forventer av deg og hva den tilbyr. Spør konkret om arbeidsoppgaver, tilbud om utenlandsopphold og karrieremuligheter. Mer info finner du blant annet på trainee.no.

Bedriften finner ofte kandidater lenge før siste eksamensperiode, så vær tidlig ute med å søke.

Jeg ønsker deg lykke til.

Vennlig hilsen Mette Manus