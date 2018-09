«Jeg skal på intervju til en lederstilling. Hvordan bør jeg forberede meg?»

De siste årene har Linn Jensen kun fått A-er. Her er hennes tips til årets studenter

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken.

Spørsmål: Hei, Helene. Jeg skal på intervju til en lederstilling i det offentlige. Har fått beskjed om at jeg vil få en caseoppgave i forbindelse med annengangsintervjuet. Har du noen tips eller råd å komme med til hvordan jeg kan forberede meg og hvordan jeg bør gå frem når jeg løser oppgaven?

Med vennlig hilsen fra Bjørn.

Jobbeksperten:

Hei, Bjørn. Caseoppgaver benyttes gjerne for å gi arbeidsgiver og rekruttereren mulighet for å observere hvordan kandidaten jobber med og løser oppgaver i praksis. Ofte er oppgavene høyst relevante for den stillingen som kandidaten har søkt, mens det ved rekruttering av traineer og nyutdannede kanskje er mer vanlig å gi mer generelle caseoppgaver.

Slik vurderes du

Siden du søker en lederstilling er det nok sannsynlig at du vil få en caseoppgave som går ut på at du skal jobbe med en problemstilling som du vil kunne møte i arbeidshverdagen i den stillingen du har søkt.

Her vil rekrutterer og arbeidsgiver vurdere kandidatenes evne til å forstå kompleksiteten og analysere informasjonen som er gitt i caseoppgaven. Du vil nok også bli vurdert på i hvilken grad du evner å bruke erfaring og kunnskap om organisasjonen/bransjen for å finne gode løsninger.

Her vil nok de som rekrutterer se på hvordan du klarer å presentere både fortolkning, avgrensning og forslag til løsning av oppgaven, samt om du bruker tiden effektivt og holder tidsfristen.

Dette ses på som positivt

Ofte benyttes caseoppgaver for å vurdere hvorvidt kandidatene evner å se oppgaven/problemstillingen fra ulike perspektiver (for eksempel ut fra lover/forskrifter, leder, kollega, medarbeider, bruker), samt om de kan skissere hvordan utfordringen i oppgaven kan løses på ulike nivåer.

Her ser rekruttererne etter din evne til å prioritere og rangere de løsningene. At du har noen tanker og forslag til hvordan du kan forankre løsningsforslaget ditt hos aktuelle parter vil også vurderes som positivt.

Sett deg inn i utfordringene

Når du nå skal forberede deg kan det være fordelaktig å sette seg inn i hva som er typiske utfordringer i den institusjonen du har søkt jobb ved.

Hvilke rammebetingelser må de ansatte her forholde seg til, og hvem er brukerne? Hvilke mål skal virksomheten oppnå og hva er sentrale arbeidsoppgaver?

Forsøk også å tilegne deg kunnskap om hva som kjennetegner de interne forholdene i organisasjonen, for eksempel med hensyn til alder, erfarings- og utdanningsbakgrunn, arbeidsmiljø og organisasjonskultur.

Ønsker deg all lykke til med caseoppgaven!