Mannen hennes har hatt høy lønn og vil få mye mer i pensjon. Kan hun kreve halvparten av den også?

Saken oppdateres.

Spørsmål: Min mann og jeg er enige om å skilles. Vi har felleseie og jeg tror fordelingene skal gå greit, men hva med pensjon? Mannen min har hatt høy lønn og vil få mye mer i pensjon enn meg. Kan jeg kreve halvparten av den også?

Jobbeksperten:

Hei.

Når det gjelder skilsmisse og pensjon gjelder egne regler. Disse avviker fra hovedregelen om at verdier man har skapt sammen under ekteskapet (felleseie) skal deles.

Både offentlige og private pensjonsordninger skal nemlig i utgangspunktet holdes utenfor formuesdelingen ved skilsmisse.

Ekteskapsloven har riktignok i § 61 en bestemmelse der det heter at en ektefelle som blir urimelig dårlig stilt, kan tilkjennes et beløp for å hindre dette.

Selv om denne unntaksregelen regulerer pensjon og skilsmisse, er bestemmelsen mer et viktig signal enn en bestemmelse av stor praktisk verdi.

Hvis ektefellen sier nei

At man kan tilkjennes et beløp er jo slett ikke det samme som at man blir tilkjent noe som helst. Rett til å kreve er som kjent ikke det samme som rett til å få. Sier ektefellen din nei, må du med andre ord gå rettens vei, noe som innebærer både en økonomisk risiko og – ikke minst – også normalt et økt konfliktnivå partene imellom.

I en rettslig vurdering vil blant annet ekteskapets varighet, pensjonsrettighetenes størrelse, opptjeningstid, alderen deres samt dine fremtidige muligheter for å opparbeide egne pensjonspoeng være av betydning.

Alexandra Plahte