Nå kan Sbankens kunder se studiegjelden i nettbanken. Vil skape mer åpenhet rundt gjeld.

I løpet av denne uken vil kunder i Sbanken få mulighet til å se studiegjelden i nettbanken. Både Lånekassen og Sbanken har et ønske om å gi kundene en bedre oversikt over gjelden. Dette er bakgrunnen for samarbeidet.

– I en undersøkelse blant våre kunder sa over 90 prosent at de ønsker nettopp dette, påpeker Nina Schanke Funnemark, administredende direktør i Lånekassen.

Løsningen er i testfasen og vil være tilgjengelig for omtrent 15 000 kunder.

– Ambisjonen er at kundene våre skal få full oversikt over egen økonomi, uten å måtte logge seg inn noen andre steder enn Sbanken, sier Christoffer Hernæs, digitaldirektør i Sbanken.

– Mer av ansvaret for gjelden hos kunden

Finanstilsynet er bekymret for nordmenns høye gjeld. Det vil Hernæs gjøre noe med.

– Sammen med Lånekassen vil vi bane vei for at norske bankkunder får full kontroll over egen gjeldssituasjon.

Førsteamanuensis ved Institutt for finans hos Norges Handelshøyskole (NHH), Aksel Mjøs, mener løsningen vil gjøre det lettere for banken å kredittvurdere kundene.

– Tilgang til studiegjelden i nettbank vil skape mer åpenhet. I tillegg legger det mer av ansvaret for gjelden hos kunden.

Håper på suksess

Om testen går bra, vil Lånekassen gå i dialog med flere banker.

– Vi er utviklingsorienterte. Med denne testen får vi erfaring med hvordan det er å levere data til en ekstern aktør, sier Funnemark.

Hun påpeker at man likevel må gå inn på Lånekassens nettside for å administrere lånet. Det kan for eksempel være å søke om rentefritak eller endre nedbetalingsplan.

– Det er kun gjelden som vises. Vi utelukker likevel ikke at vi videreutvikler muligheter for å administrere gjelden også, uten at vi har noen konkrete planer om det nå, avslutter Funnemark.