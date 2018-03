Seks punkter må med i en CV. Her er den ultimate guiden

Saken oppdateres.

Det kan være utfordrende å skrive en god CV. For enkelte kan det være vanskelig å strukturere all informasjonen, mens for andre er utfordringen at de ikke har noe å fylle den med.

For det første som må være på plass, er tross alt en eller annen erfaring å vise til, påpeker leder av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo (UiO), Gisle Hellsten.

– CV og søknad kan sammenlignes med et maraton. Når du har løpt 40.000 meter må du ha en CV for å klare de siste par tusen meterne. Sagt med andre ord: Når du har jobbet deg opp erfaring, trenger du en CV for å kapre jobben.

Sammen med rekrutteringsekspert og førsteamanuensis hos BI, Ole I. Iversen gir han den ultimate CV-guiden.

Fremgangsmåten fra start til slutt:

1. Først: Navn og kontaktinformasjon

– Bruk en profesjonell e-postadresse der navnet ditt inngår. Ikke bruk en e-postadresse basert på et kallenavn eller noe annet morsomt, sier Iversen.

Den største feilen mange gjør er å skrive CV eller Curriculum Vitae øverst på arket, sier Hellsten.

– Det er som å skrive «BOK» på en bok. Det er unødvendig, sier han og fortsetter:

– Navnet ditt bør være i kjempebokstaver på toppen slik at det ikke er noen tvil om hvem CV-en tilhører. Og deretter oppgir du telefonnummer, adresse, e-post og Linkedin-profil med mindre skrift. Har du ikke Linkedin-profil så må du skaffe deg det. Vi er tross alt i 2017.

Ikke skriv info om kjønn, alder og sivilstatus. Det er ifølge Hellsten irrelevante opplysninger for en potensiell arbeidsgiver.

2. Skriv sammendrag

– Før du lister opp utdanning og erfaring bør du innlede med en kort sammendrag der du beskriver hvem du er og hvilken kompetanse du har. Husk at du skal selge deg selv, men ikke overselge. Dette sammendraget bør ikke være mer enn to-tre setninger. Unngå klisjeer som for eksempel at du er en topp motivert, resultatorientert og handlekraftig person. Vær ærlig, vær deg selv, men få frem det du er best til.

Dette kan også kalles nøkkelkompetanse, mener Hellsten.

– Dette avsnittet er unødvendig hvis du har lite erfaring og egenskapene kan overføres til ti tilfeldige personer på gaten. Men har du erfaring som gjør deg unik eller spesielt egnet stillingen, bør du ha med et avsnitt med nøkkelkvalifikasjoner.

Med eksempler viser Hellsten hvordan en god CV bør se ut, og hvorfor den funker så bra:

3. Utdanning

– Dersom du er nyutdannet, lister du opp utdanningen din først. Hvis du derimot har relevant yrkeserfaring lister du opp denne først, sier Iversen.

Jo lengre tilbake i tid du kommer, desto mindre detaljert skal du være.

– I tillegg til utdanningssted og akademisk tittel så fortell om hvilke fagområder du har valgt, og gjerne hva masteroppgaven eller bacheloroppgaven fokuserte på, fortsetter han.

4. Erfaring

Angi eksakt dato for jobbskifter, sier Iversen.

Som med resten av CV-en bør alt deles inn i tre: Når, hva, hvor.

– Pass på å få med aktiviteter du har gjort i tillegg til studiene. Både ekstrajobber og andre verv og oppgaver bør nevnes, fortsetter han.

Du kan også velge å ha én bolk for relevant erfaring og én for annen erfaring, nevner Hellsten.

– Etter at du har beskrevet stilling og arbeidsoppgaver, bør du skrive hvilke ferdigheter du har utviklet gjennom jobben. Dette bør settes i kursiv, og kan for eksempel være: Pedagogikk. Formidling. Tålmodighet. På den måten kan erfaringen som leksehjelp bli relevant ved at du gjør den relevant.

5. Andre kvalifikasjoner

– Etter utdanning og erfaring nevner du andre relevante kvalifikasjoner som for eksempel språkkunnskaper, førerkort, sertifiseringer og IT-kunnskaper, sier Iversen.

I første rekke bør du nevne de som gjør deg mer kvalifisert for den aktuelle stillingen. Å liste opp en rekke fritidsaktiviteter for så å avslutte med «og ellers er jeg glad i å gå på tur i skog og mark» kan faktisk være negativt, fortsetter han.

6. Referanser

To-fire referanser fra ulike arbeidsplasser er nok, mener Hellsten.

– Mange rekrutterere googler dessuten kandidater før de kalles inn til intervju. Husk derfor at du må ha en interessant, spennende og oppdatert LinkedIn-profil, sier Iversen.

Karrièreveilederens sjekkliste før du sender CV-en:

En CV må være godt strukturert, ryddig, uten skrivefeil og gjerne på maksimum én side. Har du masse erfaring, kan du bruke to.

Unngå huller i CV’en. Har du for eksempel vært på jordomseiling eller lignende så før dette opp på CV’en. Ikke la en periode stå blank.

Det er ikke alltid så lett å se egne skrivefeil, så få en venn til å lese korrektur før du sender inn CV’en.

Vær varsom med bildebruk. Skal du ha med bilde av deg selv så bruk et profesjonelt et.

Ikke pakk inn informasjonen i egendesignede kreative CV-er. Til de fleste stillinger er det bortkastet bruk av tid, med mindre du søker en jobb der kreativitet, design og uttrykk er relevant. Å skrive på rosa papir med masse smilefjes er bare distraherende.

Send en søknad tilpasset hver enkelt arbeidsgiver. Ikke masseprodusér CV-en. Det er en feil mange gjør.

