Selv om arbeidsgiver har AFP, er det ikke sikkert du fyller vilkårene.

Våre jobbeksperter svarer på spørsmål om karriere, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til jobbekspertene ved å klikke deg inn på en av dem nederst i denne saken. Merk emnefeltet med «Jobbeksperten».

Spørsmål: Etter 30 år i offentlig sektor har jeg begynt å jobbe i et selskap som er privat eiet. De har AFP. Hva betyr det for meg i årlig pensjon?

Jobbeksperten:

Hei. Selv om arbeidsgiver har avtalefestet pensjon (AFP), er det ikke sikkert du fyller vilkårene for denne. Et av de viktigste vilkårene for rett til AFP er de såkalte ansiennitetsvilkårene. Hovedregelen er at du ved fylte 62 år må ha vært omfattet av AFP-ordningen i ni av de siste syv årene.

Forskjell på offentlig og privat AFP

Du skriver ikke hvor gammel du er, men ettersom du allerede har 30 år med offentlig tjenestepensjon bak deg, antar jeg du er i femtiårene.

Selv om du også var omfattet av en AFP-ordning hos gammel arbeidsgiver, medregnes ikke tiden med offentlig AFP i vurderingen av om du fyller vilkårene for privat AFP hos din nye arbeidsgiver.

Dersom du var eldre enn 55 år da du begynte i den nye jobben, vil du følgelig ikke fylle ansiennitetsvilkåret for AFP. Dette fordi du ved fylte 62 år ikke vil ha vært omfattet av ordningen i minst syv av de siste ni årene.

Alder har betydning

Reglene er slik at du ikke kan reparere på dette ved å jobbe utover 62 år. Kravet til ansiennitet må nemlig være oppfylt på 62-årsdagen din.

Gitt at du var 55 år eller yngre ved overgang til ny arbeidsgiver, kan det være du fyller vilkårene for rett til AFP. For nærmere informasjon om øvrige vilkår for AFP i privat sektor, gå inn på www.afp.no.

Dette er AFP-vilkårene ved fylte 62 år i privat sektor Den såkalte ansiennitetsperioden er de siste ni årene før fylte 62 år. Vedkommende må ha jobbet i en AFP-bedrift syv av de ni siste årene før fylte 62 år. For dem som er født i årene 1944 til 1954 kreves det færre år. Stillingsandelen må ha vært minst 20 prosent. Hovedregelen er at ansiennitet fra offentlig sektor ikke kan tas med inn i AFP i privat sektor. Den som mottar hel eller delvis uføretrygd etter fylte 62 år kan ikke få AFP. Men det går an å si fra seg uføretrygd mottatt før 62 år og gå over på AFP fra 62 år. Den som skal motta AFP kan etter nærmere regler ikke ha «øvrige inntekter» som er høyere enn lønnen fra AFP-bedriften i to av de ni årene i ansiennitetsperioden. Renteinntekter er ikke inkludert i «øvrige inntekter», mens lønns far annen arbeidsgiver er inkludert

Hvor mye årlig AFP vil kunne utgjøre for deg, kan du få oppgitt ved å logge deg inn på din pensjon på nav.no.

Alexandra Plahte