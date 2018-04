Slik går du frem når du skal søke studier

Stor kåring: Her er Norges beste arbeidsplasser

Saken oppdateres.

Kommende student? Med over tusen studier å velge mellom i år, skal det godt gjøres å kun velge ett.

– På Samordna opptak sine nettsider kan du søke opptil ti studier ved flere høgskoler og universitet rundt om i landet. Her finnes også tidsfristene du må forholde deg til, samt hjelp og annen informasjon, forteller informasjonsrådgiver Kristian Folkman.

Slik fungerer søkeprosessen:

1. Velg studier

I Samordna opptaks søkeportal, kan du søke blant 1309 studier ved 27 høgskoler og universitet i Norge med kun én søknad. Her finner du også informasjon om blant annet opptakskrav og poenggrenser.

2. Prioriter rekkefølge

Sett opp en prioritert rekkefølge over studiene du velger. Det er viktig at du setter opp listen slik du helst ønsker at studievalget ditt skal bli. Du kan endre rekkefølge frem til 1. juli.

3. Velg utdanningsbakgrunnen din

Kryss av for hvilken utdanning du har fra før.

4. Kontroller og send inn søknaden

Du må se gjennom søknaden din og sjekke at du har søkt riktige studier. Etterpå må du sende inn søknaden. Sjekk at du får kvittering i «Meldinger» inne i søknaden din.

5. Last opp dokumentasjon

Når du har søkt og fått en kvittering, vil du få opp en liste over hvilken dokumentasjon du må laste opp og hva som eventuelt allerede finnes elektronisk. Sjekk om det elektroniske vitnemålet ditt vises i søknaden. Du kan gjerne ta bilder av dokumentene dine og laste dem opp.

Er du avgangselev og ikke har fått elektronisk vitnemål innen 1. juli, må du laste opp bilde av vitnemålet ditt. Fristen for å laste opp, finner du i søknaden din.

6. Behandling og svar

Når du har søkt og lastet opp dokumentasjon, blir søknaden din sendt til behandling. Du finner kontaktinformasjonen til lærestedet eller institusjonen som skal behandle søknaden videre i søknaden. Du får svar på søknaden 20. juli.

Her er den fulle oversikten over viktige tidsfrister.

Fortsatt usikker?

Forsker og foreleser innenfor karrièreveiledning, Erik Hagaseth Haug, sier det er flere ting du bør tenke på når du velger studium.

– For den enkelte er det viktig å tenke gjennom hvilke yrkesretninger som vil være interessante, uten nødvendigvis å være fast bestemt på et konkret yrke. Ta utgangspunkt i egne interesser, verdier og kompetanser. Se dette opp mot mulighetene som finnes for arbeid, og hvilke utdanninger som ser ut til å lede i den retningen.

