Tolv tips voksne jobbsøkere bør kjenne til: Etter 380 jobbsøknader fikk Britt Forsmann (53) endelig jobb.

– Det tok sin tid, men det er veldig deilig å ha fått jobb, sier Britt Forsmann (53).

Etter to års jobbsøk har hun fått fast jobb som rådgiver i forbedringsprosesser i det nystartede firmaet Prosesshjelp.

Gründer Sissi Wright (50) leste artikkelen om Forsmann via Facebook, og bestemte seg for å ta kontakt.

– Jeg startet mitt eget firma første januar i år og har allerede veldig mye å gjøre. Jeg trengte en ansatt med allsidig erfaring som er flink med folk. Britts profil passer veldig godt, og for meg er det positivt at hun er voksen, sier Wright.

Utholdenhet lønner seg

Britt Forsmann hadde søkt på et par jobber om dagen, og anså det som sin jobb å være jobbsøker. Hennes historie viser at det lønner seg å være utholdende. Det ordner seg til slutt, men det kan også lønne seg å få litt drahjelp.

Artikkelen skapte engasjement og støtteerklæringer. Flere opplyser at de har løst utfordringene ved å starte for seg selv.

– Jeg fikk flere henvendelser etter artikkelen. Mange ville fortelle sin historie, og jeg dro blant annet på kafé med to som hadde lignende opplevelser, forteller Forsmann.

Etter hvert fikk Britt Forsmann tre konkrete jobbtilbud å velge imellom.

Må være tålmodig

Ifølge tall fra NAV (2016) står arbeidsledige over 55 år dobbelt så lenge i ledighetskø som de yngre. Unge under 30 år var i snitt ledige i under tre måneder, mens de over 60 år var ledige i nesten fem måneder. Senter for seniorpolitikk har siden 2003 laget er barometer som viser at jo eldre du er, jo vanskeligere er det å komme på jobbintervju.

Ledere i småbedrifter er mest forsiktige med å innkalle jobbsøkere over 50 år på intervju. Men tallene viser at det først går en grense for å innkalle til intervju ved 57–58 år, mens større bedrifter og offentlig sektor er mer åpne for jobbsøkere som også har passert 60 år.

– Også eldre arbeidssøkere får ny jobb. Men det tar mye lengre tid. Det å være jobbsøker er hardt arbeid, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Bruk naboer og bekjente

Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk har flere tips til voksne jobbsøkere:

1. I tillegg til å søke jobb på ordinært vis, må man gå utenfor komfortsonen for å finne de ledige jobbene. Mange jobber blir ikke lyst ut. Du må tørre å bruke nettverk, venner, naboer og bekjente for å forhøre deg om mulig ledige jobber.

2. Allier deg med en sparringpartner eller en rådgiver. Det kan være mye å hente på å få noen med kunnskap om jobbsøking til å lese igjennom søknader, CV og trene på jobbintervjuer.

Jakt på avslagene

Voksne jobbsøkere kan lære mye av erfarne hodejegere og karriereveiledere. Seniorrådgiver Per Erik Henriksen i Mercuri Urval har lang erfaring som hodejeger. Han har full forståelse for at avslag er tøft, men at det er om å gjøre å ha riktig innstilling: Her er hans beste tips:

1. Pass på å skrive hva du kan tilby din nye arbeidsgiver i søknaden. Altfor mange skriver om det de har gjort. En ny arbeidsgiver er interessert i hva du kan gjøre for dem nå.

2. Argumenter med at du er ferdig med barnehage, småbarnssykdommer og skoleferie, og har tenkt til å bli i stillingen en stund. Mange yngre arbeidstagere hopper videre etter snaue tre år. En voksen jobbsøker kan gjerne være stabil arbeidskraft i fem-ti år.

3. Oppdater bilder på sosiale medier som Facebook og Linkedln. Rydd opp i bilder av paraplydrinker og tvilsomme likes. Hvilket inntrykk etterlater du deg? En arbeidsgiver leter etter en smart og snerten arbeidstager som det er fart i.

4. Innstill deg på at du skal søke minst fem jobber i uken. Hvis du søker bare én jobb vil det gå veldig lang tid før du lykkes.

5. Jakt på 50 avslag i stedet for å bli deprimert over at du ikke fikk den ene jobben. Da har du et mål, og det gjør noe med innstillingen din.

Lag et jobbsøkerhjørne hjemme

Karriereveileder Mette Manus er helt klar på at det å søke ny jobb er en stor oppgave, og at søknad og CV bør tilpasses hver gang. Her er hennes tips til voksne jobbsøkere:

1. Tenk godt igjennom hva du kan bidra med i stillingen som er utlyst. Tenk også utover jobberfaring. Du kan ha skaffet deg verdifull erfaring på fritiden.

2. Etabler et nettverk som støtter deg når avslagene kommer. Avslag er kjempetøft, men behold troen på at det går bra til slutt.

3. Anstreng deg for å få møter med rekrutterere. Når de kjenner deg vil de anbefale deg videre. Kan du hilse fra en navngitt person i en telefonsamtale, vil du rykke forover i søkebunken.

4. Lag et jobbsøkerhjørne hjemme. Ta en dusj, kle på deg jobbklær og stram deg opp før du skal ringe på en jobb. Innstillingen kan merkes på stemmen din. Ha et godt spørsmål på lur. Kanskje er noe uklart i utlysningsteksten? Telefonsamtalen kan utvikle seg til et lite intervju, men være nøye med å spørre om det passer at du ringer.

5. Vær åpen for deltidsstillinger eller vikariater. De kan utvikle seg til faste stillinger. Vurder etterutdannelse i form av kurs eller årsenheter. Flere får jobb via nye kontakter – og du er i et foroverlent miljø.