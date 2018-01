«Falken» etter starten i «Mesternes Mester»: - Jeg fikk bildet av skilpadda og kaninen i hodet i mitt

Her er byens nye tumleplass for skøyteglade

Ukens ti beste jodler fra Trondheim: «Hvis jeg slutter å drikke, hvordan skal mine venner vite at jeg elsker dem klokken 4 på et nachpiel?»

Saken oppdateres.

- Det går an å trives her.

Det sa Steffen Iversen da han sammen med tidligere skøyteløper Rolf Falk-Larssen og de andre deltagerne entret huset hvor årets deltakere i «Mesternes Mester» skal være.

LES OGSÅ: Dette tror RBK'erne om Iversen

30 øvelser

Huset ligger i Faro ved Algarvekysten, og gjennom ni episoder skal de tidligere idrettsutøverne kjempe seg gjennom 30 øvelser før vinneren kåres i den niende sesongen av den populære NRK-serien.

- Jeg gleder meg mest til å bli kjent med de andre. Det virker som en kjempegjeng, sier Iversen, som er innlosjert sammen med trønderkollega og nesten-trønder Kurt Asle Arvesen fra Eresfjord.

Dette er deltakerne i Mesternes Mester Kurt Asle Arvesen (42), sykling Isabel Blanco (38), håndball Rolf Falk-Larssen (57), skøyter Solveig Gulbrandsen (36), fotball Gro Hammerseng-Edin (37), håndball Lena Boysen Hillestad (48), hundekjøring Steffen Iversen (40), fotball Espen Jansen (49), turn Bjørg Eva Jensen (57), skøyter og sykling Andreas Ygre Wiig (36), snøbrett

Røverhistorier

- Jeg veit jo ikke hva jeg har med meg, og måtte til slutt bare hive oppi bagen for å fylle den opp, sa Iversen da de skulle innlosjere seg.

Og fortalte historien fra landslaget hvor han og Erik «Panzer» Hagen bodde på rom sammen:

- Vi fikk til slutt ikke lov å bo sammen fordi vi rotet så mye, og fikk hvert vårt rom. Det passet jo perfekt fordi vi da kunne sove på et rom, og rote på det andre, sa han og lo.

I den første episoden var det ingen som måtte i natt-test, og ta turen hjem. Men poengene tas med til neste gang. Og da skal én ut.

Les også: - Vi «klikka» veldig fort

Brutal start

Og allerede første dagen deltakerne kom til Portugal, ble det konkurranse. Noe som ikke var helt etter Iversens plan.

- Jeg var ikke helt forberedt på å konkurrere med en gang, sa han, og fikk støtte fra Arvesen.

Men konkurranse ble det, og starten var av det brutale slaget.

Det startet brutalt i temaet eksplosiv styrke. Deltakerne skulle dra en sandsekk festet med vaier rundt livet, frem til en bom fire meter foran dem. Tidligere snowboarder Andreas Ygre Wiig var sterkest, men med Iversen som en sterk konkurrent.

- Andreplass er jeg fornøyd med. Tung øvelse, og tøft for låra.

Les også: Gulbrandsen videre i «Mesternes mester»

Sandløping

Historien gjentok seg i andre øvelse, men da klatret «Falken» fra sisteplass til nest siste. Da skulle det løpes i tung sand, og hentes flagg mellom 40 og 60 meter fra start.

Den siste oppgaven ble en blanding av styrke og tenking.

Deltakerne skulle dra ei over 100 kilo kjerre etter seg. Midtveis skulle tolv stokker legges i kjerra på rett måte slik at et lokk kunne dras over. Nærmest som et Tetris-spill.

«Litj-Ivers» startet friskt, men sleit veldig med stokkene. Dermed ble det sisteplass, mens Arvesen vant suverent.

Les også: Kan bli «Mesternes mester», men takket nei til «Skal vi danse»

- Som et tog

Falk-Larssen fikk ned stokkene som andremann, men fikk det tungt da han skulle dra kjerra til mål. Dermed blåste Ygre Wiig forbi en sliten Falk-Larssen. Trolig mer sliten enn da han gikk 10 000-meteren under Bislett-VM i 1983, etter at han allerede hadde blitt verdensmester. Men han kom seg inn på 3.plass, og tok viktige poeng.

- Jeg har aldri hørt et tog som er kommet så fort, sa Falk-Larssen til Ygre Wiig.

- Jeg fikk bildet av skilpadda og kaninen i hodet i mitt, fortsatte han.

- Men du vet hvem som vant til slutt, skilpadda, minnet Arvesen om.

Etter første tema er det Ygre Wiig som leder suverent med 37 poeng foran Isabel Blancos 29. Arvesen er nummer fem med 22 poeng, to foran Iversen, mens Falk-Larssen er nest sist med 12 poeng. Helt nederst er tidligere skøytekollega Bjørg Eva Jensen med åtte poeng.