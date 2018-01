Politisk ladet Golden Globe

Saken oppdateres.

Komikeren Seth Meyers åpnet utdelingen med vitser og referanser til #metoo-kampanjen.

– Til de mannlige nominerte her i kveld, dette er første gang på tre måneder det ikke er skummelt å høre navnet deres bli ropt opp, begynte Meyers.

Seriepriser

Kveldens første pris gikk til Nicole Kidman for beste kvinnelige skuespiller i TV-film eller miniserie for rollen hun hadde i «Big Little Lies». Her fikk også Alexander Skarsgard pris for beste mannlig birolle.

Prisen for beste dramaserie gikk til «The Handmaid’s Tale». Her var norske Kristofer Hivju og serien «Game of Thrones» blant de nominerte. Skuespiller Elisabeth Moss vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i TV-drama.

Filmpriser

Det var «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» som stakk av med prisen for beste dramafilm. Guillermo del Toro tok imot prisen for beste regissør for filmen «The Shape of Water» og den tyske «In the Fade» vant prisen for beste fremmedspråklige film. Den vant over den svenske filmen «The Square» hvor norske Gunhild Enger hadde ansvar for rollebesetting i Norge.

Sterling K. Brown i «This Is Us» ble historisk som den første afroamerikanske skuespilleren som vinner beste skuespiller i en dramaserie. Også Oprah Winfrey skrev seg inn i historiebøkene som første afroamerikanske kvinne som ble hedret med Cecil B. DeMille-prisen.

– Jeg vil at alle jentene som ser på vet dette: En ny dag er i horisonten. Når den nye dagen omsider kommer, er det på grunn av de mange fantastiske kvinnene, og noen ganske fenomenale menn som har slåss hardt for å sørge for at de blir ledere som tar oss til en tid hvor ingen noen gang må si #metoo igjen, sa Winfrey i sin takketale.

Svart løper

Da gjestene ankom den røde løperen søndag kveld ble teppet mørklagt i svarte kjoler og smokinger. Skuespiller Meryl Streep ankom utdelingen sammen med aktivisten Ai-jen Poo, direktør for organisasjonen National Domestic Workers Alliance.

Det var ventet på forhånd at mange av gjestene ville kle seg i svarte klær i protest mot seksuell trakassering. Streep sa hun var kledd i svart for å stå i solidaritet med andre som prøver å rette den skjeve maktbalansen som fører til seksuelt misbruk.

– Vi ønsker å reparere dette, og vi føler oss på en måte modigere i dette øyeblikket når vi står sammen i en tjukk, svart rekke, sa hun.

Blant andre skuespillere som var å se i mørk bekledning var Kate Hudson, Margot Robbie, Angelina Jolie, Viola Davis, Justin Timberlake, Kit Harrington og Chris Hemsworth.

Skifte fokus

Skuespillerne var også opptatt av å skifte fokus i #metoo-kampanjen. Oppmerksomheten skal vekk fra krenkerne og i stedet rettes mot løsningene, håper de. Men en av dem som ikke støttet denne oppfordringen var Rose McGowan, som anklaget filmprodusent Harvey Weinstein for voldtekt. Hun mente oppfordringen om å møte opp i svarte klær ikke bidrar til noe konkret.