- Hun er inspirerende og brenner for festivalen

Saken oppdateres.

Trine Knutsen er ansatt i et vikariat som daglig leder for Trondheim kammermusikkfestival, melder festivalen i en pressemelding.

Knutsen er fløytist og førsteamanuensis ved Institutt for musikk, NTNU.

Hun fyller dermed plassen etter tidligere daglig leder Vegar Snøfugl som i november ble ansatt som rektor for Trondheim kommunale kulturskole.

- Inspirerende og stå-på-vilje

Knutsen kjenner festivalen godt, og sier i pressemeldingen at hun opplever vikariatet som en lystbetont og utfordrende oppgave.

- Jeg håper og tror min ganske brede erfaring som utøver, instituttleder og fra diverse styreverv, vil være nyttig for festivalen. Dessuten er jeg godt vant med oppgaver knyttet til logistikk og koordinering, og er vant til å ta avgjørelser, sier hun.

Kunstnerisk leder Sigmund Tvete Vik er glad for ansettelsen. Han beskriver Knutsen som en inspirerende person med stor stå-på-vilje og arbeidskapasitet.

- Brenner for festivalen

- Vi er kjempefornøyde med at Trine kunne ta på seg denne oppgaven. Da det plutselig ble aktuelt med et vikariat som daglig leder, jobbet vi intenst med å finne en kvalifisert kandidat som kunne steppe inn på kort varsel. Trine har fulgt oss tett i mange år. Hun vet hva dette handler om og brenner for festivalen, sier Tvete Vik.

Vegar Snøfugl har vært daglig leder for festivalen siden starten i 1996. Han starter i sin nye jobb 1. mars. Trine Knutsen tiltrer som daglig leder 1. april i et vikariat som varer ut året.

