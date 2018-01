- Gir alt for at vi som region skal bli lagt merke til

Over 200 pågrepet under protester og gatekamper i Tunisia

- Når man bor i Trondheim og er opptatt av hva som skjer i denne regionen, er Ut-Awards kjempespennende. Det er kjempestas å være nominert, sier Mads Bones.

Skuespilleren, manusforfatteren og regissøren har hatt seks egne oppsetninger det siste halvannet året. Blant dem en av Trøndelag Teaters største suksesser og 12 utsolgte Testiklestad-forestillinger på Sverresborg. Det har gått slag i slag, sier han.

- Det jeg er mest stolt over, er at vi klarte å innfri forventningene til «Robin Hood – Rai Rai i Sherwoodskogen». Det var min første store hovedsceneproduksjon som regissør og dramatiker. At vi lyktes med å skape en blockbuster som kommuniserte med så mange mennesker, vil bli stående som en milepæl i min karriere i mange år fremover, sier Bones.

6000 Testiklestad billetter solgt

For tiden er Bones i oppkjøringen til «Ubu» som har premiere på Trøndelag Teater i neste uke. Han blir også å se i «Spelemann på taket» som har premiere i mars. Og like før jul fortalte han at «Spelet på Testiklestad» gjør «cumback» allerede til sommeren.

- Jeg har savnet de gode samtalene med medskuespillerne, og det neste halvåret skal jeg stå på scenen, før vi gjør et altfor tidlig cumback med Testiklestad. Og så har vi blikket godt vendt forover med store planer for årene som kommer, sier han.

Billettene til Testiklestad ble lagt ut like før jul. Et par uker senere var 6000 av dem allerede solgt.

- Det er eventyrlig! Vi hadde forventet å selge kanskje 1000, det er jo hele sju måneder før forestillingen. Vi tar det som et kjærkomment signal om at vi ikke har mettet publikum med tull og fjas.

En million besøkende

Over en million trondhjemmere besøkte Trondheim folkebibliotek i 2017. Det gjør Berit Skillingsaas Nygård til sjef for byens største kulturhus.

- Jeg hadde aldri trodd vi skulle bli nominert. Vi er liksom så solid og traust, og har alltid vært der. Jeg er veldig stolt på egne og mine ansattes vegne, vi er 65 stykker som har bidratt til å endre biblioteket, sier Nygård.

I nominasjonsteksten heter det at hun «leder et bibliotek som tenker nyskapende, og som lykkes. Enten det er å låne ut frø og verktøy, åpne tweenies-bibliotek på Ranheim eller det vellykkede samarbeidet med Litteraturhuset».

30-årsjubileum

- Vår visjon er «ditt bibliotek», og vi har hatt fokus på hva folk i byen trenger. Derfor har vi etablert meråpne bibliotek i alle bydeler, vi har etablert et læringssenter som tilbyr kurs og veiledning, og vi arrangerer litterære kvelder, sier Nygård.

Blant prosjektene det siste året er oppussingen av Risvollan bibliotek, og nytt bibliotek på Moholt. I 2018 er det 30 år siden hovedbiblioteket flyttet inn i lokalene på Peter Egges plass, noe som vil bli markert på flere vis. I anledning jubileet er barneavdelingen pusset opp.

- Vi har et nært og tett samarbeid med Litteraturhuset. Det er vi stolte over å ha fått til. Og 20. januar åpner vi enda en kafé, Arvesølvet, som ligger der Kafé Gjest Baardsen lå tidligere, sier Nygård, som synes det å bli nominert er en pris i seg selv.

En rå sommer

I fjor laget Stein Vanebo fest for 69 000 trøndere, med Robbie Williams i Granåsen som det suverene høydepunktet. Likevel: Før 2017 var omme, hadde Trondheim Concerts solgt flere konsertbilletter for 2018 enn i 2017 til sammen.

- Jeg ser dette som en nominasjon til det vi gjør konsertmessig. Det er veldig stas, kjempehyggelig, sier Vanebo, som er klar på at 2017 var et krevende år.

- Det var et år der det var tungt å booke artister i den perioden som var riktig for oss. Samtidig ble vi målt – og vi målte oss selv – med det som skjedde året før med Springsteen i Granåsen. Likevel solgte vi veldig mange billetter og fikk kronet sommeren med en Granåsen-konsert som gikk utmerket.

Så langt er det lansert fire nye konserter på Sverresborg: Marcus og Martinus, Åge & Sambandet, DumDum Boys og A-ha, der de to siste er utsolgt. I tillegg kommer festivalen Trondheim Rocks på nye Dahls Arena med artister som Iron Maiden, Volbeat, Refused, Sabaton, Kvelertak og mange flere.

- Sommeren ser virkelig rå ut! Det ligger an til én til konsert på Sverresborg, og vi har et Granåsen-bud inne. Ettersom vi har solgt så mange billetter, og har artister på høyt internasjonalt nivå, er 2018 allerede et eventyr for oss, sier Vanebo.

«Lokomotiv for Trondheim»

Vanebo beskriver Mads Bones som et «lokomotiv for Trondheim», og synes det er flott at Berit Skillingsaas Nygård, som han mener leder byens viktigste hus, er blant de nominerte. Bones deler begeistringen for Nygård.

- Biblioteket er kanskje ikke så synlig, men representerer et tilbud som går rett inn i folkesjela på hva som er kultur. Samtidig skal vi være stolte av at det finnes folk som Stein Vanebo, som gir alt for at vi som region skal bli lagt merke til.

