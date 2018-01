Gjenoppstår med originalbesetningen under Ut-Awards

Ap under 20 prosent på ny måling

Saken oppdateres.

- Vi tre har ikke spilt sammen på 13-14 år. Vi er veldig spent, ikke minst på om vi får det til, sier Ulf Risnes.

Det er i år 30 år siden Tre Små Kinesere ble dannet. To år senere, i 1990, kom debutplata «365 Fri» som ble et stort gjennombrudd for trioen. Det er låter fra denne som står på settlista når de gjør en minikonsert på Ut-Awards på Byscenen 30. januar.

- Vi skal spille noen låter fra «365 Fri» sammen med Trondheimsolistene. Det var den som hadde originalsounden vårt. Bård har skrevet nye strykearrangement for noen av låtene, jeg tror det blir kjempefint, sier Risnes.

Mens Risnes har holdt Tre Små Kinesere gående mer eller mindre sammenhengende med ulike besetninger, ga Baard Slagsvold seg i 2004. Øystein Hegge var med på ett album til.

Bare et stunt

- Øystein vet jeg har bidratt med musikalske sprell i revyen i bygda der han bor. Han har vel egentlig lagt opp som musiker. Bård ga ut en kjempefin plate i fjor under eget navn. Dette blir som et stunt å regne. Jeg vet ikke om det kommer til å bli flere konserter med oss tre, sier Risnes.

I motsetning til de fleste andre band har Tre Små Kinesere en egen fødselsdato, 4. mars 1988. Den dagen spilte de releasekonsert for samlealbumet «Den akustiske gitarliga» i Oslo sammen med artister som Michael Krohn, Lars Lillo Stenberg og Joachim Nielsen.

- Vi hadde vel møttes noen måneder før, men det er den konserten vi regner som fødselen til Kineserne. Det var første gangen vi spilte utenfor byen, sier Risnes, som kan fortelle at 30-årsjubileet vil bli markert med både bok- og – muligens – plateutgivelse.

Bok og plate

- Vi driver og lager en note- og gitarbok. Endelig. Den begynner å bli ferdig og vi regner med at den blir utgitt i løpet av våren. I tillegg har vi samlet ganske mange outtakes fra noen av de tidlige albumene våre med originalbesetning. Kanskje vil noe av dette bli utgitt på en raritetsplate i løpet av året, sier Risnes.

Ut-Awards er Adresseavisens egen leseravstemning der det beste fra trøndersk kultur- og uteliv kåres. For første gang på lenge blir Ut-Awards i år et åpent publikumsarrangement.

- Trondheim fortjener en slik prisutdeling, den er viktig for kulturlivet i byen og regionen, sier Børre Johnsen i kulturformidleren Dora 3 AS, som er produsent av showet.

- Prisutdelingen har en form for spenning i seg, som publikum synes er gøy, samtidig som man får unike artistopptredener, sier han.

Flere overraskelser ...

Johnsen har vært på de fleste utgavene av Ut-Awards, som de siste årene har vært litt nedstrippet. Han lover et spennende program på årets utgave av showet.

- Vi er stolte over å få med originalutgaven av Tre Små Kinesere sammen med Trondheimsolistene. Jo Sverres, som nylig fikk Adresseavisens musikkstipend, blir også å se på scenen, i tillegg til et par overraskelser, sier Johnsen.

Ulf Risnes har vært mer eller mindre fast gjest på Ut-Awards gjennom årene, både foran, bak og på scenen.

- Jeg har gjort litt forskjellig på Ut-Awards. Kineserne spilte der i 2003 sammen med blant andre DumDum Boys. Jeg har vært bandansvarlig, fremført noen av årets låter og delt ut priser. Det eneste jeg mangler er å få en pris.

Billettene til Ut-Awards legges ut mandag klokken 09.

