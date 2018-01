Falken vant duell

Samuel Adegbenro har et stort mål for 2018, men det handler ikke om antall scoringer for RBK

Saken oppdateres.

Mesterens mester er et tv-program på NRK.

Ti tidligere toppidrettsutøvere bor og lever sammen på Algarvekysten i Portugal, samtidig som de konkurrerer mot hverandre. To trønderske deltagere er med i år, dette er Rolf Falk-Larsen og tidligere fotballspiller Steffen Iversen.

Fredag sloss de ti deltagene om å unngå den første natt-testen i temaet statisk styrke. Her endte derimot Falk-Larsen etter å ha endt på sisteplass. Han valgte å ta med seg Bjørg Eva Jensen i natt-test.

LES OGSÅ: Skøytelegender: – Få tak over Leangen-isen, så kommer OL-løperne

Strategisk valg

- Jeg må tenke strategisk. Jeg har plukket ut den jeg mener jeg har en femti-femti sjanse mot, sa Falk-Larsen før han avslørte at det var den andre skøyeløperen på samme alder som han selv som måtte bli med i duell.

De to tidligere skøyteløperne duellerte i armbrøst, og her fikk Rolf Falk-Larsen inn to gode treff og dermed måtte Bjørg Eva Jensen innse at hun er den første til å forlate konkurransen.

Iversen med kutt i panna

Steffen Iversen skapte også dramatikk i fredagens episode. Dette skjedde etter at øvelsene var over og han skulle foreta et såkalt militærstup i bassenget. Dette endte med kutt i panna, tur til legevakta og mellom ti og femten sting i panna.

Han valgte likevel å fortsette konkurransen.

- Ja, jeg må tåle en støyt, uttalte Iversen.

LES OGSÅ: Iversen blir trener i 4. divisjonsklubb: – Vi er selvfølgelig kjempestolte