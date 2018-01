Norges beste øl og ost er trøndersk

Samuel Adegbenro har et stort mål for 2018, men det handler ikke om antall scoringer for RBK

Hele fem av 13 kategorier ble vunnet av trønderske mat- og drikkeprodusenter da den høythengende prisen «Det norske måltid» ble delt ut i Stavanger.

Blant annet kan Trøndelag nå smykke seg med å ha laget landets beste øl, ost og bakst.

- Nå ser vi at Trøndelag med fem priser er landets mattyngdepunkt, sier hoveddommer Einar Risvik fra matforskningsinstituttet Nofima.

Ost, øl, bakst, reinkjøtt og iskrem

Følgende trønderske produkter og produsenter stakk nemlig av med seier i sin klasse:

Årets ost: Munkeby, fra Munkeby Mariakloseter, Levanger (juryen: «Ostens skorpe har en sterk og kompleks aroma, mens selve ostemassen er svært kremete, og har fyldig smak (...) Osten er perfekt modnet over tid og saltsmaken er balansert»).

Årets øl: Rødskjegg, fra Hogna brygg, Midtre Gauldal (juryen: «Årets vinner har en smak som er balansert, med godt humlepreg, tydelig bittersmak og kraftig skum. Ølet har en flott farge, er lett uklart og har en kompleks aroma av kaffe, sjokolade, karamell og tydelig maltpreg med godt integrert humle»).

Årets bakst: Skjenning, fra Røra bakeri AS, Inderøy (juryen: «Produktet har et svært delikat utseende og har lukt og smak som er godt balansert mot råvarene. Konsistensen er perfekt!»).

Årets kjøtt – naturell: Rørosviddas perle, mørbrad av reinsdyrkalv, fra Rørosrein, Røros (juryen: «Produktet har en ren og fyldig smak og en perfekt konsistens, det er renskåret og pent trimmet med jevn farge. Produktet lukter rent og komplekst av fjell og viltkjøtt»).

Årets meieriprodukt – foredlet: Solbær-iskrem, fra Reins kloster AS, Rissa (juryen: «høy kvalitet, både på farge, konsistens og smak. (...) Basert på svært godt håndverk, skiller den seg fra masseprodusert is. Konsistensen er kremet og glatt og har hele biter av bær, noe som gir konsentrert og deilig smak»).

I tillegg var hele ti av 40 vinnerkandidater i finalen fra trønderske produsenter.

- Et utrolig høyt nivå

Lokalmatentusiast og restauratør Roar Hildonen var dommer både i den trønderske delfinalen og i selve hovedfinalen. Han mottokk også prisen for beste ost på vegne av Munkeby Mariakloster, som ikke kunne være til stede.

- Du blir varm og hjertet og stolt. Norge har råvarer i verdensklasse, særlig gjelder det Trøndelag. Det er et utrolig høyt nivå på det som produseres, mener Hildonen. Gjennom 35 år i restaurantbransjen beskriver han en eventyrlig utvikling i norsk matproduksjon, med en eksplosjon i kvalitet de siste 10–15 år.

- Det gir Trøndelag uante muligheter, både når det gjelder eksport og turisme, mener Hildonen, som forteller at han gjennom sin restaurant To rom og kjøkken har daglig kontakt med mennesker som kommer fra hele verden for å oppleve norsk mat.

- Dette er «foodies» som reiser til Norge og Trøndelag først og fremst for matens skyld, nylig snakket jeg med en kvinnelig gjest som kom fra Australia. Hun var blåst av banen av kvaliteten på norsk mat. Det har vært en revolusjon i norsk matproduksjon de siste ti årene – og trønderne er i førersetet, slår han fast.

- Munkeby-ost i verdensklasse

Gjennom sin kontakt med småskalaprodusenter, registrerer han at det krever beinhardt arbeid, men at de fleste føler at de sitter igjen med noe. Mange selger for betydelige summer under for eksempel Matfestivalen, men Hildonen tror det er rosen de får fra begeistrede kunder som er mest givende.

- Disse prisene er en måte å si takk til alle de som står opp grytidlig om morran og legger seg seint for å skape noe selv, i stedet for å bare sende størst mulig kvanta til nærmeste meieri eller slakteri. De som foredler råvarer og skaper arbeidsplasser. Den økonomiske situasjonen er nok også mer robust for mange produsenter i dag, sier han.

- Hadde du en spesiell favoritt blant vinnerne?

- Jeg kunne ramset opp mange, men Munkeby-osten har en spesiell plass i hjertet. Mange har mast på dem i flere år om å melde seg på, så prisen er fullt fortjent. Det er en ost som virkelig er i verdensklasse.

Arrangert for tiende gang

Det norske måltid (DNM) regnes for å være den viktigste og mest prestisjetunge kåringen av lokalprodusert mat i Norge. Konkurransen ble arrangert for første gang i 2008. Målet med prisen er å synliggjøre mangfoldet i norsk matproduksjon og bidra til næringsutvikling.

Stjernekokken Even Ramsvik sto for menyen under prisgallaen fredag kveld. der han serverte retter basert på de 39 finaleproduktene.

Også i fjor gjorde trønderske produsenter det sterkt, med tre priser, men dominansen økte ytterligere i år.

Øvrige vinnere:

Årets det grønne – foredlet: Musserende Eplemost av eple, fra Karin Schneider, Grønvik Gard, Hjelmeland (Rogaland)

Årets det grønne – naturell: Cerisa Delikatesse potet, fra Hesnes Gartneri Da, Grimstad (Aust-Agder)

Årets kjøtt – foredlet: Slegge, fra ASK Gård foredling, Jevnaker (Buskerud)

Årets godbit: Duga Byggkorn Hele, fra Duga AS, Rygge (Østfold)

Årets sider: Edel sider 12 prosent, fra Åkre AS, Ullensvang (Hordaland)

Årets sjømat – foredlet: Dybvik Loins Utvannet, fra Jakob & Johan Dybvik, Sula (Møre og Romsdal)

Årets sjømat – oppdrett: Fersk Ishavsrøyefilet, fra Sigerfjord Fisk AS, Sortland (Nordland)

Årets sjømat – villfanget: Langeloins brettpakket, fra Domstein Sjømat AS avd. Stavanger, Stavanger (Rogaland).