Da Churchill sa «we don't want to get namsosed again»

Saken oppdateres.

Det skjer i Namsos kino i Rock City-komplekset lørdag 13. januar klokken 15.

– Det er en 22 minutter lang fargefilm fra 1940 - noe som i seg selv er sjeldent. Og dette er et helt unikt dokument over de dramatiske vårdagene i Namsos, sier Rolf Mokkelbost fra Namsos.

Han har i mange år prøvd å spore opp opptakene som ble gjort av den franske kapteinen Mallez på tur fra Frankrike til Norge i april 1940. Filmen viser reisen fra de franske småbyene Chazey-Bons og Belley til Skottland, og videre med skip til Norge og Namsos.

LES OGSÅ: Redselsscener i svart-hvitt ... og blått

Kom kvelden før

Tyskerne hadde okkupert Norge den 9. april og de tyske styrkene spredte seg utover Trøndelag.

– Men den franske og den engelske statsministeren slo seg sammen og ville hjelpe de stakkars nordmennene, sier Mokkelbost.

Målet var å stoppe tyskernes videre ferd nordover med å plassere allierte styrker i Nord-Trøndelag. De franske styrkene nådde Namsos om kvelden den 19. april.

Tyskerne svarte med full styrke. Morgenen etter startet bombingen som utslettet sentrum. Kaptein Mallez lot kamera gå. Slik fanget han inn unike bilder av bombardementet av sagbruket Van Severen i Namsos sentrum. Filmen viser også ruinene av alle husene og Namsos kirke etter krigshandlingene.

Churchills ord

Den franske overkommandoen trakk ut alle sine soldater tidlig i mai. I alt var det 3500 franske soldater i byen i de skjebnesvangre aprildagene. 144 døde i krigshandlingene, flesteparten da det franske krigsskipet «Bison» ble senket utenfor Namdalskysten.

Les også anmeldelsen av den aktuelle storfilmen om Churchill med Gary Oldman

– Churchill skal ha sagt «we don't want to get namsosed again», ved å aldri gå inn i en konflikt uten flystøtte. Det var en fiasko. Men etter krigen kom franske soldater tilbake til Namsos år etter år, og de ble godt mottatt. Det var et sterkt for dem, og det ble et varig bånd mellom Namsos og de franske soldatene, sier Mokkelbost.

LES OGSÅ: Hastefjerner olje fra gammelt skipsvrak i Namsenfjorden

Funnet i bunnen av en eske

Mokkelbost er opprinnelig fra Fauske, men kom til Namsos i 1974. Mange kjenner ham fra virket som fransklærer ved Namsos ungdomsskole, og som tekstforfatter blant annet for D.D.E. Fra kona Wenche, som er fra Namsos, fikk han tidlig høre om at krigsfilmen hadde blitt vist på kino i Namsos i farger en gang på 60-tallet. Siden hadde ingen sett den versjonen.

Gjennombruddet kom da Daniel Morfin, den gamle lederen for alpejegerne i Frankrike, døde, og det ble ryddet opp i hans etterlatenskaper.

– Den gamle filmen ble funnet i bunnen av ei eske og jeg fikk den tilsendt i fjor, forteller Mokkelbost.

LES OGSÅ: Skjulte seg i tilfluktsrommet på Oscarsborg da «Blücher» kom

Møtte soldatene

Det er ingen gjenlevende av de franske soldatene som kom til Namsos i april 1940, men Mokkelbost traff mange av dem siden han første gang ble spurt om å bistå under et besøk av franske krigsveteraner tidlig på 90-tallet.

– Jeg har møtt mange snedige mennesker, og historien lever videre, både i Frankrike og her i Namsos, sier Mokkelbost.

I 2012 ble han tildelt myndighet som hovedrepresentant for Le Souvenir francais i Norge. Det er en organisasjon har som hovedoppgave å ta vare på minnene etter franskmenn som har falt for fedrelandet i Frankrike og verden for øvrig.

LES OGSÅ: Familien Persen måtte forlate døende ettåring i Trondheim