Inga Berit fikk melkeskryt

Saken oppdateres.

Det skulle mandag kveld igjen velges storbonde på «Farmen Kjendis», etter at den ene av de to jegertvillingene, Kristine Thybo Hansen, måtte forlate gården i den siste tvekampen.

Fikk syansvar

Inga Berit Lein fra Verdal ble av flere av deltakerne sett på som en sterk kandidat til å få ansvaret med å drifte gården, men det ble ikke slik. Erlend Elias ble Thybo Hansens utvalgte for den kommende uken. Det er for øvrig andre gang han er storbonde.

Selv om hovedansvaret uteble, fikk Lein ansvaret for en stor del av ukesoppdraget, nemlig å sy klær til barnehjemmet. Til det skulle hun også få uventet hjelp. To nye utfordrere kom nemlig inn på gården. Artisten Mira Craig og ørkenrallykjøreren Pål Anders Ullevålseter dukket plutselig opp til både begeistring og fortvilelse. Mira Craigs inntreden på gården skapte irritasjon blant flere, da hun blant annet begynte å klage på grøten til Frank Løke, og ellers å ta mye plass.

- Rå til å melke

Midt i dramaet høstet riktignok Lein skryt for ferdighetene sine i melking av kyr. Det var da modellen Maiken Wahlstrøm Nilssen skulle lære opp Ullevålseter skryten kom. Wahlstrøm Nilssen omtalte Lein som rå til å melke kyr.

I neste episode skal én av de nye utfordrerne sendes hjem igjen, samt at det skal velges en førstekjempe foran tvekampen på søndag.

