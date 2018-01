Bristet ribbeinet i knallhard «Mesternes mester»-øvelse

Omsatte for over 10 700 kroner i minuttet i fjor

Saken oppdateres.

I sesongens hittil mest dramatiske nattest, ble det fredag kveld klart at hundekjører Lena Boysen Hillestad måtte forlate «Mesternes mester». Etter det som nærmest lignet en slåsskamp om lysstaven i reaksjonsøvelsen, gikk tidligere håndballspiller Isabel Blanco av med seieren.

Men før den tredje episodens klimaks var det nok en gang trønderne som sto for dramatikken i Faro sør i Portugal. Med lagånd som tema skulle deltakerne først ta seg gjennom en hinderløype tre og tre.

Dette er deltakerne i årets «Mesternes Mester» Kurt Asle Arvesen (42), sykling Isabel Blanco (38), håndball Rolf Falk-Larssen (57), skøyter Solveig Gulbrandsen (36), fotball Gro Hammerseng-Edin (37), håndball Lena Boysen Hillestad (48), hundekjøring Steffen Iversen (40), fotball Espen Jansen (49), turn Bjørg Eva Jensen (57), skøyter og sykling Andreas Ygre Wiig (36), snøbrett

- Episoden var fysisk krevende, med hinderløypa på stranda som den tøffeste øvelsen. Der fikk man virkelig kjenne på ytterpunktene av hva man klarer, sier Rolf Falk-Larssen til Adresseavisen.

- Kjentes godt dagen etter

På irskebrettet, hvor deltakerne måtte klatre opp på og komme seg over et høyt platå, gikk det galt for den tidligere skøyteløperen.

LES OGSÅ: Falken vant duell

- Jeg bristet et ribbein og ble litt redusert etter det. Det kjentes godt dagen etter, da vi skulle gjøre nye øvelser. Å grave seg ned i sanda under hinderet var også vanskelig. Jeg har ikke gravd i sanda siden jeg lekte med ungene, ler Falk-Larssen.

Under den siste øvelsen, lagtempo på sykkel, havnet han på lag med Kurt Asle Arvesen. Falk-Larssen medgir at det var god hjelp i den tidligere proffsyklisten, og med stabilt god innsats i alle øvelser unngikk han nattesten og tok seg videre til fjerde runde.

- Steffen er knallhard

I sykkeløvelsen fikk Steffen Iversen kjørt seg hardest av alle. Med kniven på strupen nederst på poenglista måtte den tidligere RBK-giganten sanke poeng fra sykkelsetet i den tredje og siste øvelsen.

LES OGSÅ: - Jeg fikk bildet av skilpadda og kaninen i hodet i mitt

Med over 180 i puls og et sykkelkjede som gikk av underveis, så det skummelt ut for den tidligere fotballspilleren. Men lagkompisene Gro Hammerseng og Andreas Ygre Wiig holdt tempoet oppe og var med på å sørge for at «Litj-Ivers» unngikk nattesten.

- Dette var dagen etter at han hadde vært til legen og sydd, sier Falk-Larssen, og referer til skaden Iversen pådro seg i episode to.

Den en gang fryktede hodespilleren fikk et dypt kutt i panna da han skulle ta et militærstup i bassenget utenfor deltakernes hus.

- Vi så inn til skallen hans etterpå. Han hadde vondt i hodet dagen etter den stygge ulykken, men han skulle konkurrere. Det var imponerende. Han er knallhard, skryter Falk-Larssen.

Selv er han glad for at konkurranseinstinktet ble vekket igjen under oppholdet.

- Det var artig å kjenne på det underveis, da adrenalinen pumpet. Men det merkes på en kontormann at man ikke er vant til den daglige påkjenningen, sier 57-åringen, som i dag jobber med rådgivning innenfor kapitalforvaltning.

Over én million følger programmet

«Mesternes mester» startet tv-året 2018 med å sette personlig rekord: 1 095 000 er det høyeste direkteseertallet programmet har hatt i en sesongpremiere.

LES OGSÅ: Steffen Iversen vraket Sir Alex etter telefonmøte på Royal Garden

I episode to, da programmet fikk konkurranse fra TV 2s «Norske Talenter», gikk seertallet ned til 944 000. Nedgangen til tross, «Mesternes mester» var Norges mest sette program i begge ukene.

- Det er ingen tv-programmer i den kategorien som gjør det så bra. I tillegg er det et av de yngste programmene, med en markedsandel på 50 prosent i målgruppa på 10 til 19 år, sier prosjektredaktør Pia Basberg i NRK.

- Hvorfor er programmet så populært, tror du?

- Det er et familievennlig program foreldrene og barna ser sammen. Programmet er fritt for de store intrigene, og man får være flue på veggen hois stjernene, samtidig som det er blandet med lek og konkurranse.

- To populære herremenn

Basberg sier at de opplever et stort engasjement fra seerne rundt både Iversen og Falk-Larssen.

LES OGSÅ: Iversen blir trener i 4. divisjonsklubb

- De er populære herremenn begge to. Rolf har en helt unik historie, samtidig som han er i god form og fortsatt synes det er gøy å konkurrere. Steffen er en stor fotballhelt blant mange, som det også ble dramatikk rundt i andre episode.

Hun tror seertallet vil ligge stabilt høyt resten av sesongen.

- Når det starter så bra som det gjør, vet vi at seertallene stiger utover sesongen. Den mest sette episoden er vanligvis finalen, og jeg har veldig stor tro på at seertallet vil ligge på rundt millionen gjennom sesongen. Det er i hvert fall målet.