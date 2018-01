Inga Berit vant tidenes lengste tautrekking på Farmen

Saken oppdateres.

Verdalsbonde Inga Berit Lein valgte å møte Johanne Thybo Hansen i tautrekking i tvekampen, for å avgjøre hvem av de to som måtte reise hjem fra søndagens episode av Farmen kjendis på TV2. De to holdt på i over 40 minutter før Inga Berit gikk av med seieren.

Allerede før tvekampen var det en deltager som hadde forlatt programmet. Erlend Elias Bragstad valgte å trekke seg i starten av søndagens episode.

Umotivert

I forrige episode av programmet innrømmet Johanne, den ene tvillingsøsteren fra TV-serien «Jegertvillingene», at hun ikke lenger var motivert for å fortsette på Farmen.

Hun ble derfor enig med ukas storbonde, Erlend Elias Bragstad, om at han skulle sende henne til søndagens tvekamp, der taperen må forlate programmet. Taperen i tvekampen får anledning til å velge neste ukes storbonde.

LES MER: Bristet ribbeinet i «Mesternes mester»

Nektet

I et forsøk på å kamflurere avtalen for de andre deltagerne valgte Erlend Elias å utnevne Inga Berit som førstekjempe, og dermed den som velger den andre personen i tvekampen. Inga Berit ønsket ikke å møte noen som vil tape med vilje i tvekampen, og nektet å velge Johanne som motstander.

LES MER: Inga Berit Lein flytter inn på Farmen

Dagen etter ombestemte for øvrig Johanne seg, og ville likevel kjempe for å bli med videre i programmet.

Deltagerne klarte heller ikke å fullføre ukesoppdraget, som blant annet handlet om å bygge et hus av trekubber. Det rakk de ikke å bli ferdig med, og dermed ble det ingen pengepremie.

Håndballspiller Frank Løke mente storbonde Erlend Elias var årsaken til at folk ikke var motiverte for å fullføre oppdraget.

- Storbonden satt bare der og drakk kaffe, sa Løke.

LES MER: Sander Sagosen misliker sterkt at Norge ikke lenger kan avgjøre kampen om semifinaleplassene selv

Trakk seg

Etter et mislykket ukesoppdrag og en feilslått plan rundt tvekampen, valgte Erlend Elias i søndagens episode å trekke seg fra programmet.

- Jeg tar det på min kappe. Vi hadde planlagt å jobbe hele natten for å bli ferdige med kubbehuset, men situasjonen med Johanne og Inga ble så voldsom at det tok all tid, sa han.

Det var en rørt Erlend Elias som fortalte om sin beslutning til de andre på gården.

- Dere har gjort livet mitt så mye rikere. Og slankere, sa Erlend Elias.

LES MER: Inga Berit fikk melkeskryt

Tvekamp

For å gjøre forviklingen komplett, valgte Inga Berit likevel Johanne som sin motstander i tvekampen i søndagens episode.

- På bakgrunn av alt som har skjedd, så må vi fullføre det styret vi har startet. Dermed blir det Johanne. Er man med på leken må man tåle steken. De andre bør ikke rammes av et spill som gikk i vasken, forklarte Inga Berit etter å ha tatt valget.