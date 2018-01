Grande har bedt NRK redegjøre for arbeidet med distriktstilbudet

Endelig får vi et forbud mot pelsdyroppdrett

- Vi antar at det er den savnede som er funnet

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani har levert inn en rekke spørsmål til Grande knyttet til NRKs nye distriktsprioriteringer, ifølge Medier24. Nå har stortingspolitikeren fått svar av Grande, som har bedt NRK redegjøre for arbeidet med distriktstilbudet.

Tidligere var NRKs distriktssendinger to bolker på til sammen 20 minutter. Nå er de redusert til tre bolker på fem minutter hver.

Direktør i distriktsdivisjonen, Grethe Gynnild-Johnsen, har tidligere uttalt at omleggingen vil gi bedre dekning i distriktene, og større muligheter til å gå i dybden på saker.

Ferskt medlem av Kringkastingsrådet, tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland, oppfordrer flere til å klage til Kringkastingsrådet, og ifølge Journalisten har de mottatt 35 klager, slik at tema kanskje skal opp på møtet i mars.

I et innlegg på Facebook for litt over en uke siden, skrev hun: «Uakseptabelt er den latterlige reduksjonen av sendetid av lokale nyheter på NRK! Dette blir min sak i Kringkastingsrådet. Mulig jeg har forgjeves håp, men kamp skal det bli!»

Saken blir også et tema i Stortinget. Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen har stilt et spørretimespørsmål til kulturministeren om hun mener omleggingen ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag.

