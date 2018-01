NRK taper i alle regioner, lokalradioen øker mest

På denne metrobusstasjonen må du gå 800 meter for å få kjøpt en bussbillett kontant

Saken oppdateres.

NRK har tapt lyttere i alle regioner.

Det viser tall utarbeidet av Kantar Media. Ifølge statistikken har de fleste lokalradioene som er med i lyttermålingen hatt en stabil utvikling eller vekst det siste året.

Digital overgang

– Dette tyder på at det digitale radioskiftet har vært en medvirkende årsak til veksten i lokalradiolyttingen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland lokalradiolyttingen økt fra 9,9 til hele 15,3 prosent fra 2016 til 2017.

Men til tross for veksten for lokalradioene har det vært en nedgang i den totale radiolyttingen i fem regioner. Troms og Finnmark er de eneste regionene som har flere radiolyttere i fjerde kvartal 2017 enn på samme tid året før.

De tradisjonelle kanalene som Radio Norge, P4 og NRK-kanalene P1, P2 og P3 taper lyttere til nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer media i alle de seks regionene.

Forventer stabilisering

– At det digitale radioskiftet ville medføre et fall i radiolyttingen i 2017 kom ikke uventet. Det er også naturlig at NRK opplever det største fallet siden de slukket sine FM-sendinger først i de fleste regionene, forteller Velsand.

Medietilsynet forventer at den totale radiolyttingen vil stabilisere seg og øke noe i 2018.

Nedgangen i den totale radiolyttingen må sees i sammenheng med at sentrale kanaler som P5, P7 Klem og NRJ ikke var med i målingen for fjerde kvartal og kun ble målt i to av tre måneder i tredje kvartal i 2017.