- Sensasjonelt mange kvinner som lager kortfilm

Mens norsk filmbransje sliter med lav kvinneandel i produksjonen, er situasjonen en helt annen innen kortfilm.

- I vårt nordiskprogram med 48 filmer har 29 av disse en eller flere kvinnelige regissører. Det tilsvarer 60 prosent og er sensasjonelt høyt i den store sammenhengen, sier festivalsjef Per Fikse.

Han gleder seg over den høye andelen, og sier festivalen ikke har gjort noe spesielt for å få kvinner til å lage film.

- Det er bare sånn det er. Det er ikke rekrutteringa det står på, sier Fikse.

Minimalen Kortfilmfestival feirer i år 30-årsjubileum og er større og bredere enn noen gang. De har utvidet fra fem til seks dager og viser til sammen 250 filmer som oppsummerer det beste innen kortfilm fra Trøndelag, Norden og resten av verden.

Norges største filmfestival

Målt i antall filmer er Minimalen Norges største filmfestival.

- I filmsammenheng er konkurranser en måte å mønstre de beste filmene på. Vi har både en norsk og en internasjonal konkurranse med til sammen 90 filmer. Å få med seg disse er en fin måte å få et innblikk i det som lages av kortfilm både fjernt og nært, sier Fikse.

Det er i år tre regionale filmer som deltar i konkurransen: Vegard Dahles «Eye», Sissel M. Berghs «Water/Knowhowknow» og Brwa Vahabpours «Granateple».

- Det er tre bra filmer. Vegard Dahles «Eye» ble laget i forbindelse med en kortfilmkonkurranse i Kina der den vant førstepremien. I tillegg til konkurransene har vi spesialprogram, blant annet Iran Now der vi ser på ny iransk film i et kjønnsperspektiv. Sju av de 12 filmene vi viser der er laget av kvinner, sier Fikse.

Internasjonale gjester

Til programmet Nordic Short Expo er 15 festivalprogrammerere, tv-kanaler og salgsagenter fra hele verden invitert for å møte de trønderske bransjedeltakerne. Blant dem finske og sveitsiske TV-kanaler, og representanter fra kinesiske, brasilianske, tyske og portugisiske kortfilmfestivaler og agenturer.

- Eksperter fra hele verden kommer til Trondheim for å møte trønderske filmskapere. Det er en unik mulighet til å få nærkontakt med noen av dem som sitter som gatekeepers, samtidig som de tilreisende får kontakt med våre folk, sier Fikse.

Fra de to hovedprogrammene kommer over en tredjedel av filmskaperne for å representere filmene sine, til sammen 35 personer. Også fem av de 12 regissørene bak de iranske filmene kommer til Trondheim.

Festivalen har et spesielt fokus på den britiske filmskaperen Nick Jordan som kommer for å presentere noen av sine filmer. I samarbeid med Kunsthall Trondheim vises flere filmer av Ane Hjort Guttu, mens det blir satt opp en egen serie dansefilmer i samarbeid med DansiT.

Trondheimsfilm fra 1907

I 1907 og 1908 filmet en engelsk filmskaper Trondheim fra en av byens den gang helt nye trikker. Filmen er blitt restaurert og digitalisert, og vil bli vist for første gang under Minimalen lørdag. Filmprofessor ved NTNU Bjørn Sørensen vil presentere filmen.

Fredag blir det utendørsvisning ved Adressahuset med program både for voksne og barn. Og selvsagt blir det egen jubileumsvisning i anledning 30-årsdagen, med påfølgende fest lørdag kveld.

- Der vil vi vise noen av de filmene som har etterlatt varige merker gjennom 30 år med kortfilmfestival. Blant annet Roy Anderssons «Härlig er jorden», sier Fikse, som har ledet festivalen siden 1994.

Minimalen ble etablert som et slags plaster på såret da Kortfilmfestivalen ble flyttet til Grimstad i 1988. Siden den gang har den hatt en gradvis og forsiktig vekst i antallet filmer og deltakere, og fått en god standing ute i verden.

- Det gjenspeiler den enorme utviklinga i filmproduksjonen i disse årene. Det oppsto et skille da vi fikk Midtnorsk filmsenter. Etter det ble folk værende i Trondheim for å lage film. Når det er mulig å ha et liv i bransjen, blir også kvaliteten jevnere.

